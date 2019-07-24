Без страховки та відпусток: у Києві кур'єри протестували проти доставки Glovo

У Києві під офісом компанії Glovo пройшла акція протесту кур'єрів, які вимагали поліпшення умов праці.

Як пише "Політична Критика", близько 25 осіб відкрито заявили, що незадоволені новою системою нарахування бонусів. Через нововведеня тепер стало складніше заробляти на доставці їжі.

Відзначається, що Glovo обіцяє заробіток до 20 тисяч гривень на місяць. Однак один з протестуючих розповів, що насправді це майже неможливо. Так, прийняття замовлення коштує 17 гривень, ще 5,50 грн - за кожний кілометр. Але основні гроші йдуть від бонусів. За 10 доставлених замовлень на тиждень додатково нараховують 400 гривень, за 20 – 900 гривень, а за 70 – 4200 грн. Але відтепер мінімальні бонуси скасували, а для самого бонусу в 5 тисяч гривень слід доставити 100 замовлень.

Кур'єри скаржилися, що в середньому на доставку одного замовлення йде 45 хвилин. При цьому для виконання 100 замовлень потрібно працювати до 11 годин в день без вихідних – за умови, якщо замовлення надходити безперервно, чого майже не буває.

"Минулого тижня я відпрацював шість днів, з понеділка по суботу, з восьмої ранку до одинадцятої ночі. А у мене сім'я є, і вона мене практично не бачить. І мені не вистачило восьми замовлень до 70", – поділився один з кур'єрів.

Також кур'єри відзначили, що в Glovo вони не є офіційними працівниками, а всього лише зареєстрованими користувачами мобільного додатка. В такому випадку вони не мають соціального страхування, оплачуваної відпустки та лікарняного. При цьому кур'єри самі оплачують паливо.

Протест кур'єрів Glovo politkrytyka.org

"У перший же день, це було друге моє замовлення, мене машина збила на Олімпійській. Я написав в техпідтримку, що не зможу забрати замовлення. Єдине що вони зробили – сказали "лікуйтеся" і зняли з мене робочий час", – розповів один з протестуючих.

За підсумком акції кур'єри відзначили, що солідарність в їх рядах залишає бажати кращого: "Ми повиходили з системи і інші тепер закази ловлять". Вони додали, що в Україні немає профспілки, яка б захистила їх права. Уже після акції кур'єри виявили, що вже отримали "бан", і більше не можуть приймати замовлення. Інші ж відключили GPS на телефоні і намагалися не включати додаток.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві на Вознесенському узвозі побилися кур'єри Glovo, які зіткнулися своїми транспортними засобами.

Також в Києві кур'єр служби доставки Glovo побив перехожого шоломом. Конфлікт виник через те, що постачальник проїхався на мопеді по підземному переходу.

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