Берег усіяний трупами: в Києві трапилася серйозна НП

У Києві на Русанівському озері виявили величезну кількість дохлої риби.

Більше 200 туш товстолобика і коропа, які почали гнити і смердіти, знайшли активісти. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

"Зараз ідуть замори в невеликих водоймах у Києві, маловодний рік, малий снігозапас, знижений рівень грунтових вод. Якщо їх недостатньо, концентрація хімічних елементів може бути підвищена, недостатньо кисню в воді", – пояснив начальник відділу охорони навколишнього середовища КП "Плесо" Костянтин Мовчан.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Відзначається, що екологи взяли воду на пробу, щоб з'ясувати причину масового мору риби.

Місцеві жителі, в свою чергу, запевнили, що знають винуватців екологічного лиха – провину поклали на будівельників, які через озеро вже другий рік зводять міст.

Кияни з побоюванням попереджають, що брудна вода із залишками палива і будматеріалів може потрапити в Дніпро, що призведе до більш серйозних наслідків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві на Теремках у ставках помітили масову загибель риби. Деякий час назад там трапився мор качок.

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