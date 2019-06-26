У Києві скасували перейменування проспектів Бандери і Шухевича: суд назвав причину

Окружний адміністративний суд (ОАС) пояснив причину скасування перейменування двох проспектів у Києві іменами глави ОУН (б) Степана Бандери та лідера УПА Романа Шухевича.

Позови були подані ГО "Єврейська правозахисна група" і ГО "Антифашистська правозахисна ліга" до КМДА ще у 2016 році, повідомили на сайті адмінсуду у Києві.

Зміна назв проспекту Генерала Ватутіна та Московського проспекту була визнана протиправною через порушення процедури перейменування та відсутність потрібного обґрунтування.

"Судом під час розгляду цієї справи брався до уваги значний громадський інтерес, який відображений і в петиції проти перейменування, що не врахували під час зміни назв проспектів", — заявили у суді.

Проспект Бандери

Також повідомляється, що у 2017 році постановою ОАС заборонив Київській міськраді подавати на підпис і публікувати рішення сесії щодо перейменування цих проспектів до рішення суду у цій справі.

Як писав OBOZREVATEL, 25 червня Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Київської міської ради про перейменування двох проспектів на честь лідерів ОУН-УПА Степана Бандери та Романа Шухевича.

КМДА завила, що готує апеляцію на це рішення.

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