"Загрожує небезпека": у Києві тимчасове поселення покинуло свій табір в лісопарковій зоні

У Києві тимчасове поселення, яке влаштувалося в лісопарковій зоні, покинуло стоянку.

Безпеку їх виселення забезпечували правоохоронці, повідомили в прес-службі Національної поліції Києва на офіційному сайті.

За словами поліції, увечері 6 червня до них надійшло звернення про те, що в лісопосадці за автозаправкою незаконно поселилися люди. Вони не реагували на зауваження та кидалися камінням.

"Коли на виклик приїхали патрульні поліцейські, вони поспілкувалися з адміністратором заправки, який повідомив, що ніяких конфліктів не було", - повідомили в прес-службі.

Правоохоронці не уточнюють, про яке саме поселенні йдеться, проте раніше стало відомо про те, що 6 червня табір ромів влаштувався в лісопарковій зоні Київського лісництва.

Вранці 7 червня поліції знову довелося їхати до місця поселення.

"Правоохоронці отримали виклик від представників облаштованого там тимчасового поселення про те, що їм загрожує небезпека", - повідомили в поліції.

У стихійному поселенні проживало близько 50 людей. Вони попросили поліцію забезпечити правопорядок, поки вони зберуть речі і поїдуть додому.

"Мешканці покинули своє тимчасове поселення, а лісники разом зі співробітниками національного природного парку розбирають тимчасові споруди і наводять там порядок", - підвели підсумки в поліції.

Як писав OBOZREVATEL, націоналісти висунули ромам, які проживають в лісопарковій зоні, ультиматум з вимогою за добу покинути місце знаходження.