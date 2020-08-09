Пальчевський назвав знущанням з людей відсутність нових станцій метро

За 5 років у Києві не з’явилося жодної нової станції метро. Фокус

Громадський діяч і підприємець Андрій Пальчевський висловив обурення відсутністю нових станцій метро в Києві за останні 5 років. Про це він заявив в ефірі телеканалу Україна 24.

"Як можна довіряти людям, які за 5 років не збудували метро і не закінчили будувати міст? Це громадянська зрада. Хто заважав сьогоднішньому керівництву добудувати міст? Ніхто, крім жадібності. Побудуйте хоча б три станції метро. Побудуйте хоч одну лікарню. А то лавочки фарбують. Я вже пропонував заборонити владі за останні три місяці перед виборами демонструвати бурхливу діяльність і пускати пил в очі", - сказав Андрій Пальчевський.

Лідер політичної сили "Перемога Пальчевського" зазначив, що на Троєщину дуже складно добиратися і там необхідно побудувати метро.

"Необхідно побудувати метро на Троєщину ... Необхідно добудувати кільцеву дорогу в Києві. Технології, за якими вона будується, 20-30 річної давності. Для робіт потрібно залучати не тільки українських фахівців, а й західних", - зазначив Андрій Пальчевський.

Він також додав, що мріє про забезпечення столиці нічним електричним транспортом. "Моя мрія – електричний транспорт в Києві, особливо нічний", - резюмував політик.