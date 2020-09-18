АМКУ зобов'язав провести перерахунок платіжок за тепло для 300 тисяч киян, – Кучеренко

Антимонопольний комітет України зобов’язав ТОВ "Євро-Реконструкція" зменшити тарифи та зробити відповідні перерахунки для 300 тисяч киян. Саме стільком мешканцям столиці компанія надає послуги з опалення та підігріву води. Зниження стало результат низки звернень з приводу завищених тарифів на послуги "Євро-Реконструкції", які зробив народний депутат від ВО "Батьківщина", кандидат у мери столиці Олексій Кучеренко.

Про це політик повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Наші спільні зусилля та звернення до уряду, НКРЕКП та Антимонопольного комітету призвели до потужного результату. Як ми вам і говорили – "Євро-Реконструкція" здійснювала завищені нарахування і тепер зобов’язана зробити перерахунок і повернути гроші киянам! Це дуже знакова перемога!" – зазначив Кучеренко.

Як повідомив політик, Антимонопольний комітет зобов’язав підприємство "Євро-реконструкція" зробити перерахунок плати за тепло і гарячу воду за минулий опалювальний сезон, а надалі – переукласти договори з киянами й постачати свої послуги за зниженими тарифами.

Підставою для зниження тарифу на тепло стало значне здешевшання газу на світових ринках.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що "Батьківщина", яка йде на вибори під гаслом ЄДИНА НАДІЙНА КОМАНДА, офіційно заявила про висунення понад 45 тисяч кандидатів до рад усіх рівнів по всій країні.

Олексія Кучеренка "Батьківщина" висунуа кандидатом на посаду київського міського голови. Він вже озвучив три основних пріоритети своєї програми:

повний аудит фінансової та бюджетної системи Києва;

безпека та комфорт проживання в місті;

встановлення справедливих тарифів на комунальні послуги.

Місцеві вибори відбудуться в усіх регіонах України 25 жовтня 2020 року.