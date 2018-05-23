Альтернатива таксі: з'явилися нові факти про експрес із Києва до "Борисполя"

Введення в експлуатацію швидкісної лінії залізничного сполучення між Києвом і міжнародним аеропортом "Бориспіль" стане альтернативою таксі.

Про це написав міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко на своїй сторінці в Facebook.

"Ще один вагомий інфраструктурний об'єкт в кінці цього року буде введений в експлуатацію. "Укрзалізниця" лише за місяць робіт з будівництва швидкісної лінії залізничного сполучення між Києвом та міжнародним аеропортом "Бориспіль" виконала близько 25% загального їх обсягу. Попереду, зокрема, роботи з будівництва залізничного мосту над дорогою Київ - Харків, пасажирських платформ біля аеропорту", - зазначив він.

За словами Саєнка, в перший рік планується перевозити близько 3,8 млн осіб.

"Що у відношенні до запланованого аеропортом пасажиропотоку на 2018 рік, складає 30%. Поїздка триматиме десь 40 хвилин в розрахунку початку від центрального вокзалу столиці, а її вартість складатиме 80-120 грн, що у порівнянні з цінами на таксі, стане гарною їм альтернативою. На лінії будуть задіяні рейкові автобуси", - підкреслив він.

Саєнко підкреслив, що загальна вартість проекту складає 583,3 млн грн, що значно менше в порівнянні з майже 400 млн доларів, які планувалося вкласти в проект "Повітряний експрес".

"Упевнений, що це тільки перші, але впевнені кроки до розвитку інфраструктури зокрема і національної економіки України в цілому", - резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, залізничне сполучення з "Борисполем" пообіцяли добудувати до 1 грудня. В.о. глави "Укрзалізниці" Євген Кравцов назвав вартість поїздки.