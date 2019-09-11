Головна Новини
12 вересня • оновлено в 07:01
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Блоги - Новини Києва

Олександр Ткаченко
Олександр Ткаченко
Телепродюсер, журналіст Всі статті автора

Ідею аудиту роботи Кличка - підтримую

2.4т

Повністю підтримую сьогоднішню позицію депутатів Київради та їхнє звернення до президента України щодо проведення аудиту роботи діючого мера та всіх підпорядкованих структур.

Вже декілька років Кличко разом з командою саботують створення райрад у столиці. Тобто виступають проти децентралізації влади. Адже це позбавить їх низки “корисних” повноважень, обмежить можливість розпоряджатися комунальним майном.

Активізація і проведення сесій Київради, схоже, носить переважно "комерційний" характер. Зараз він йде тим же шляхом, яким йшла команда Порошенка в останні дні свого перебування при владі - "своїм все" і трошки давно обіцяного.

Новини
Ситуація з НТН. Попереду - новий конкурс

Для грунтовних змін в Києві було достатньо часу. Понад 5 років. Але що по факту було зроблено? І скільки корупційних скандалів, пов'язаних з Кличко і його командою, було доведено до кінця?

Переконаний, у Київраді достатньо гідних депутатів і хороших спеціалістів, які не можуть ефективно працювати через професійну неспроможність діючого мера.

Враховуючи результати парламентських виборів і запит людей на повне перезавантаження влади в столиці - ідея проведення дострокових місцевих виборів в Києві, на мій погляд, має всі підстави для здійснення.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Вибори в Києві" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Автор
Олександр Ткаченко Олександр Ткаченко
Тема
Вибори в Києві
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
Джерело
Джерело: Facebook Олександра Ткаченка
Поділитися у Facebook
13
Коментарі
83
16
Смішно
6
Цікаво
4
Сумно
28
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Angelin Ivan
Angelin Ivan
А кто это Ткаченко ?? Почему он решил, что имеет моральное право писать этот бред ?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
bregovich mark
bregovich mark
Ідею проведення аудиту на попередній роботі зеленої соплі підтримую!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Солодкий Ігор
Солодкий Ігор
сашуня, ну ти й гнида вічноперемальована. твоїм то за тебе, гниденя, не встидно?
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0

Блоги / думки

ads pixel