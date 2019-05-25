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Микола Томенко
Микола Томенко
Громадський та політичний діяч України, лідер Громадського руху "Рідна країна"Всі статті автора

Зеленський може зробити подарунок киянам на день народження Городецького

Тут фейсбук нагадав про наше звернення (петицію) до Порошенка і К., а перед тим до Ющенка і К.(до Януковича не було сенсу звертатися) щодо вільного доступу киян і гостей столиці до Будинку з химерами. Нагадаю, що цю історичну пам`ятку кияни обрали одним із 7 чудес Києва.

Будинок з химерами

Будинок з химерами

Kraina.UA

Зараз там працює частина співробітників протокольного відділу АП, де інколи проходять зустрічі Президента з міжнародними делегаціями.

Наша пропозиція проста і зрозуміла - в приміщенні АП достатньо місць для чиновників, а більшість зустрічей нині проходить у Маріїнському палаці.

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Отож, доступ до унікального архітектурного витвору Городецького "Будинку з химерами" має бути відкритий кожного дня, а не лише в певні години на вихідні, як нині!

П.С. І ще одна підказка - Владислав Городецький народився 4 червня!

Чекаємо на подарунок до дня народження!

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Автор
Микола ТоменкоМикола Томенко
Особа
Володимир Зеленський
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
новиниКиїв
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Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
зе може зробити подарунок киянам-послати томенка в жопу та шоб він більше не писав тут різноманітну херню.
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Guðannar Vindur
Guðannar Vindur
Краще б ЗЕ зробило подарунок всій Україні та полетіло в Канаду на Суперджеті.
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