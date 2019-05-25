Тут фейсбук нагадав про наше звернення (петицію) до Порошенка і К., а перед тим до Ющенка і К.(до Януковича не було сенсу звертатися) щодо вільного доступу киян і гостей столиці до Будинку з химерами. Нагадаю, що цю історичну пам`ятку кияни обрали одним із 7 чудес Києва.

Будинок з химерами Kraina.UA

Зараз там працює частина співробітників протокольного відділу АП, де інколи проходять зустрічі Президента з міжнародними делегаціями.

Наша пропозиція проста і зрозуміла - в приміщенні АП достатньо місць для чиновників, а більшість зустрічей нині проходить у Маріїнському палаці.

Отож, доступ до унікального архітектурного витвору Городецького "Будинку з химерами" має бути відкритий кожного дня, а не лише в певні години на вихідні, як нині!

П.С. І ще одна підказка - Владислав Городецький народився 4 червня!

Чекаємо на подарунок до дня народження!

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