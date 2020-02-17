Знімав фільми з Кікабідзе: помер відомий радянський режисер

У понеділок, 17 лютого, помер відомий радянський та грузинський кінематографіст і режисер Георгій Шенгелая.

Йому було 82 роки, причина смерті поки не розкривається, повідомив грузинський телеканал "Руставі".

Георгій Шенгелая народився в сім'ї відомого режисера Миколи Шенгелая та актриси Нато Вачнадзе. Закінчив режисерський факультет ВДІКу. У 1985 році отримав звання народного артиста Грузії.

Георгій Шенгелая Факти

Шенгелая був лауреатом низки престижних кінопремій, зокрема отримав нагороду на Берлінському кінофестивалі, як найкращий режисер за фільм "Подорож молодого композитора", а також приз "Золотий Х'юго" на Міжнародному кінофестивалі в Чикаго за картину "Піросмані".

Кадр із фільму "Піросмані"

В СРСР найбільшою популярністю користувалася його музична картина "Мелодії Верійського кварталу", головні ролі в якій виконали Вахтанг Кікабідзе і Софіко Чіаурелі. Мюзикл був знятий студією "Грузія-фільм" у 1973 році.

Вахтанг Кікабідзе в картині "Мелодії Верійського кварталу"

Георгій Шенгелая також зняв такі фільми, як "Алавердоба", "Смерть Орфея" та багато інших.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий американський актор "золотої епохи Голлівуду" Кірк Дуглас помер 5 лютого у віці 103 років.

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