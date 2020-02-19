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19 лютого • оновлено в 17:13
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Знаменитий китайський режисер і його сім'я померли від коронавірусу

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Китайський кінорежисер Чан Кай, його сестра, батько і мати померли від коронавирісу.

Сім'я 55-річного кінематографіста перебувала в місті Ухань. Про це повідомляє Caixin.

Чан Кай

Чан Кай

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Першим захворів батько Чана. Режисер намагався покласти родича в лікарню, проте всі медустанови міста виявилися переповнені. Він помер 28 січня, попередньо заразивши інших членів сім'ї. Через кілька днів померла мати режисера, після чого він також відчув, що захворів.

Чан помер 14 лютого, через кілька годин пішла з життя його сестра.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 лютого на круїзному судні Diamond Princess, яке стоїть на карантині в порту Йокогами через спалах коронавірусу, виявили 99 нових випадків інфікування.

У Китаї ввели смертну кару за приховування симптомів коронавірусу та спотворення даних про стан хворих.

Також радник Всесвітньої організації охорони здоров'я, відомий вірусолог Айра Лонджін заявив, що заразитися коронавірусом можуть дві третини населення планети.

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Автор
Марія Дідик
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