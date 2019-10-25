"Злочини в лікарнях": дивіться документальний серіал на ObozTV

Британський документальний фільм "Злочини в лікарнях" (Nurses who kill) покаже у своєму ефірі телеканал ObozTV. Він транслюється з 24 жовтня по буднях, о 12:05.
У серіалі найкращі медичні експерти, фахівці в галузі криміналістики і психології аналізують методи і мотиви медперсоналу, який використовував своє становище, щоб вбивати людей, замість того щоб рятувати життя.
Ми не хотіли б навіть думати, що люди, в чиї обов'язки входить турбота про здоров'я інших – лікарі, медсестри та інші медпрацівники – можуть добровільно піти на вбивство. Але страшна правда в тому, що є безліч випадків, коли так відбувається.
Найчастіше вбивці в білих халатах скоювали один злочин за іншим, перш ніж вони були спіймані, оскільки вони вміло маскували вбивства під природну смерть.
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