Російська актриса театру і кіно, зірка серіалу "Кордон. Тайговий роман" Ольга Будіна 22 лютого відзначає свій день народження.

Так, їй виповнюється 45 років. У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив з'ясувати, куди зникла, як зараз виглядає і чим займається актриса (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ольга Будіна кадр серіалу "Тайговий роман"

Ольга Будіна народилася 22 лютого 1975 року в Москві. Закінчила Вище театральне училище імені Щукіна.

Першою серйозною роллю в кіно Ольги Будіної стала роль великої князівни Анастасії Миколаївни у фільмі Гліба Панфілова "Романови. Вінценосна сім'я", яку вона зіграла, будучи студенткою четвертого курсу.

У 2000 році Ольга Будіна прославилася на всю Росію – після виходу на екрани серіалу "Кордон. Тайговий роман", де вона зіграла Марину, дружину цинічного капітана Микити, яка закохалася в молодого лейтенанта Івана (Марат Башаров).

Ольга Будіна і Олексій Гуськов кадр серіалу "Тайговий роман"

Ольга Будіна і Марат Башаров кадр серіалу "Тайговий роман"

Після "Тайгового роману" Ольга Будіна знялася ще в багатьох фільмах і серіалах: "Ідіот" (2003), "Баязет" (2003), "Московська сага" (2004) і "Синдром Фенікса" (2009) та інші.

Також вона виступила ведучою кількох проектів на телебаченні Росії, а в Україні була учасницею шоу "Зірка + Зірка" в 2010 році на каналі "1+1".

Що стосується особистого життя артистки, 2004 року Ольга Будіна вийшла заміж за підприємця Олександра Наумова, який був набагато старшим за неї.

Наприкінці 2004 року в них народився син Наум. Через пару років шлюб розпався: Олександр пішов до іншої жінки в 2006 році.

Ольга Будіна кадр фільму "Ідіот"

Зараз актриса пишається тим, що самостійно виховує сина і сама заробила на все необхідне для сім'ї.

Останнім часом Ольга Будіна рідко з'являється на екранах. Вона відмовилася від зйомок в багатьох телепроектах і серіалах. Відомо, що актриса займається розвитком музичного гурту "Колір граната", а також благодійністю.

У 2014 році актриса помітно погладшала. Ольга пояснювала в інтерв'ю, що завжди була схильна до повноти. І якщо виникала проблема із зайвими кілограмами, актриса просто додавала до раціону білокачанну, брюссельську і цвітну капусти. При такому харчуванні вага швидко приходила до норми. При цьому Ольга Будіна впевнена, що внутрішнє відчуття гармонії краще позначається на зовнішньому вигляді жінки, ніж будь-яка дієта.

Ольга Будіна instagram.com/olgabudina_page

Ольга Будіна instagram.com/olgabudina_page

Ольга Будіна instagram.com/olgabudina_page

Ольга Будіна instagram.com/olgabudina_page

Ольга Будіна instagram.com/olgabudina_page

Ольга Будіна instagram.com/olgabudina_page

Ольга Будіна instagram.com/olgabudina_page

Ольга Будіна instagram.com/olgabudina_page

Як писав раніше OBOZREVATEL, зірка серіалу "Тайговий роман" і багатьох інших фільмів актор Марат Башаров розлучився з дружиною після її побиття.

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