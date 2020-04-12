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12 квітня • оновлено в 12:48
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Зірка "Універу", який переміг рак, дуже змінився: як виглядає 36-річний Андрій Гайдулян зараз

10.7т
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Популярний російський актор, зірка серіалів "Універ" та "СашаТаня" Андрій Гайдулян 12 квітня відзначає свій день народження. Йому виповнюється 36 років.

Як відомо, 2015 року акторові діагностували рак лімфоми і провели операцію, після якої Гайдулян став поступово повертатися до нормального життя. Про те, як він змінився після хвороби і як виглядає зараз, розповість OBOZREVATEL.

Андрій Гайдулян

Андрій Гайдулян

Stars-News.ru

У липні 2015 року Андрій Гайдулян дізнався про діагноз "лімфома Ходжкіна". Кашель і припухлість на шиї зірка "Універу" спочатку списував на застуду, а слабкість – на щільний графік. Але пізніше в нього різко ускладнилося дихання, з'явилися проблеми з вимовою.

Гайдуляну знадобилося термінове медичне втручання і він був госпіталізований до онкологічного центру Блохіна в Москві. Потім актор поїхав лікуватися до Німеччини.

Після поліпшення стану, в лютому 2016 року Андрій Гайдулян повернувся до Москви.

Хвороба перешкодила планам актора одружитися: у вересні 2015 року мало відбутися його весілля з його дівчиною Діаною Очиловою.

У березні 2016 року закохані розійшлися, але в травні вони відновили стосунки. 9 вересня 2016 року весілля все ж відбулося, а в 2017 році стало відомо про розставання Гайдулян і Очилової.

Андрій Гайдулян і Діана Очилова

Андрій Гайдулян і Діана Очилова

vokrug.tv

Андрій Гайдулян і Олександра Велескевич

Андрій Гайдулян і Олександра Велескевич

vokrug.tv

Через три місяці після розлучення Андрій Гайдулян вийшов у світ з 26-річною актрисою Олександрою Велескевич.

Пропонуємо побачити, як Андрій Гайдулян виглядає зараз:

Morning, morning ... mandavoning.

Допіс, Поширення Андрій Гайдулян (@gaydulyan)

Це ми . Ну як?

Допіс, Поширення Андрій Гайдулян (@gaydulyan)

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як змінилася зірка "Універу" Настасья Самбурська з початку її кар'єри.

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Автор
Аліна Мельник
Тема
Блог шоубіз
Особа
Андрій Гайдулян
Місце
Росія
Теги
скандали Відносини лікування раку день народження актор люди зірки серіал шоу-бизнес шоу
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