Зірка "Універу", який переміг рак, дуже змінився: як виглядає 36-річний Андрій Гайдулян зараз

Популярний російський актор, зірка серіалів "Універ" та "СашаТаня" Андрій Гайдулян 12 квітня відзначає свій день народження. Йому виповнюється 36 років.

Як відомо, 2015 року акторові діагностували рак лімфоми і провели операцію, після якої Гайдулян став поступово повертатися до нормального життя. Про те, як він змінився після хвороби і як виглядає зараз, розповість OBOZREVATEL.

Андрій Гайдулян Stars-News.ru

У липні 2015 року Андрій Гайдулян дізнався про діагноз "лімфома Ходжкіна". Кашель і припухлість на шиї зірка "Універу" спочатку списував на застуду, а слабкість – на щільний графік. Але пізніше в нього різко ускладнилося дихання, з'явилися проблеми з вимовою.

Гайдуляну знадобилося термінове медичне втручання і він був госпіталізований до онкологічного центру Блохіна в Москві. Потім актор поїхав лікуватися до Німеччини.

Після поліпшення стану, в лютому 2016 року Андрій Гайдулян повернувся до Москви.

Хвороба перешкодила планам актора одружитися: у вересні 2015 року мало відбутися його весілля з його дівчиною Діаною Очиловою.

У березні 2016 року закохані розійшлися, але в травні вони відновили стосунки. 9 вересня 2016 року весілля все ж відбулося, а в 2017 році стало відомо про розставання Гайдулян і Очилової.

Андрій Гайдулян і Діана Очилова vokrug.tv

Андрій Гайдулян і Олександра Велескевич vokrug.tv

Через три місяці після розлучення Андрій Гайдулян вийшов у світ з 26-річною актрисою Олександрою Велескевич.

Пропонуємо побачити, як Андрій Гайдулян виглядає зараз:

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