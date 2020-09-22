Зірка "Гаррі Поттера" змінився до невпізнання заради ролі у фільмі. Фото

Британський актор Том Фелтон, відомий за роллю Драко Мелфоя в кіносазі про Гаррі Поттера, змінився до невпізнання.

Так, артист із блондина-аристократа перетворився в шатена середніх років із "вкрай неприємною зовнішністю" заради ролі у фільмі "Інструкція няні з полювання на монстрів" від Netflix, який вийде на екрани вже в жовтні цього року. Про це повідомляє видання Daily Star.

Зазначимо, що Фелтону довірили грати в комедії головного негативного персонажа – лиходія Бугімена (Гран Гіньоля), який у ніч на Геловін викрадає дитину. Крім того, в цьому фільмі, заснованому на популярній книзі Джо Балларані, також зніматимуться такі зірки, як Індіа Мур, Тамара Смарт та Уна Лоуренс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британський актор Деніел Редкліфф, який став популярним завдяки ролі Гаррі Поттера, розповів, як і чому напивався під час фільмування кіносаги.