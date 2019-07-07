Зірка Disney і Marvel: США сколихнула смерть молодого актора

У ніч на 7 липня в США помер 20-річний актор і танцюрист Камерон Бойс.

Першими про його смерть повідомив британський таблоїд The Sun. Слідом за журналістами офіційну заяву оприлюднили родичі Бойса.

Вони підтвердили інформацію про раптову смерть хлопця, повідомивши, що це сталося в наслідок тривалої хвороби.

Камерон Бойс instagram.com/thecameronboyce

Вказується, що серце молодого чоловіка зупинилося уві сні, коли стався напад. Інші подробиці не повідомляються, як і точна причина смерті.

Відзначимо, Бойс народився в Лос-Анджелесі. У 9 років він дебютував у фільмі жахів "Дзеркала", а також зіграв другорядну роль у серіалі "Тримайся, Чарлі!"

Два роки по тому актор з'явився в блокбастері Адама Сендлера, фільмі "Дорослі", як один із дітей Сендлера.

Камерон Бойс instagram.com/thecameronboyce

У 12 років юнак уклав контракт зі студією Disney, зігравши після цього в фільмах "На гачку", "Танцювальна лихоманка", "Однокласники", "Лів і Медді", "Спадкоємці", "Щоденник геймера", "Літній табір".

Бойс отримав роль Германа Шульца (Шокера) у фільмі "Людина-павук" від знаменитої кіностудії Marvel.

Також він знявся у трилогії "Descendants", прем'єра третьої частини якої призначена на 2 серпня.

Камерон Бойс instagram.com/thecameronboyce

Камерон Бойс instagram.com/thecameronboyce

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в США в Нью-Йорку помер архітектор Бей Юймін, який створив легендарну скляну піраміду Лувру. Йому було 102 роки.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал