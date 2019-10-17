Зі "Сватів" пішли ще дві зірки? У ЗМІ забили на сполох

Сьомий сезон скандального серіалу "Свати", який викликав масу протестів в Україні через порушення його акторами законодавства, опинився під загрозою через втечу акторів.

Як повідомляє "Газета.ру", крім Миколи Добриніна проект вирішили залишити ще дві зірки.

"Протягом двох тижнів стало відомо про відмову брати участь у зйомках відразу від декількох акторів: серіал залишають Анна Кошмал, Микола Добринін та Людмила Артем'єва", – йдеться в повідомленні.

Свати - з серіалу пішли актори kp.ua

Пізніше видання повідомило, що серіал може отримати нову назву – "Зовиця". Більш того, режисер Андрій Яковлєв раптово заявив, що стрічка все ж вийде на екрани, але все, що буро знято раніше, не буде використано.

"Після такої тривалої перерви це єдиний спосіб вдихнути в серіал нове життя і зробити його тільки кращим, а не зіпсувати. Актори повністю згодні з цим рішенням", – сказав Яковлєв.

Серіал "Свати" EADaily

Він не став розкривати подробиці про сюжет, а пояснив, що його метою є повна зміна концепту – дію буде перенесено до великого міста.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У листопаді 2017 року Мінкульт України вніс фільми і серіали за участю Федора Добронравова (в "Сватах" він виконує одну з головних ролей. – Ред.) до "чорного списку", СБУ заборонила актору в'їзд в Україну терміном на три роки.

Зйомки нового сезону "Сватів" студія "Квартал 95" планувала ще в 2014 році. Однак вони були відкладені через події в Україні, а також подальше інтерв'ю Добронравова, в якому він висловив підтримку анексії Криму Росією.

У коментарі для OBOZREVATEL директорка з розвитку студії "Квартал 95" Ірина Побєдоносцева також повідомила, що серіал "Свати" повернеться на українські телеканали після набрання законної сили рішення Окружного адміністративного суду.

Разом зі скасуванням заборони на показ "Сватів" в Україні суд також дозволив скандальному Добронравову в'їзд в Україну.

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