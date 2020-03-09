Відомий режисер розповів, скільки українців дивляться патріотичне кіно

Серед 700-тисячної аудиторії українських кінотеатрів близько 100 тисяч глядачів ходить на вітчизняні патріотичні фільми.

Такі дані озвучив в ефірі ObozTV український режисер Володимир Тихий, який недавно презентував комедійний фільм про війну на Донбасі "Наші котики".

"Патріотично налаштована аудиторія як правило дуже упереджено ставиться до українського кіно. Вона розуміє, що її патріотичність використовують, що це такий обов'язок, що це більше схоже на якийсь подвиг, ніж на розвагу. А аудиторія, якій пофіг - українське кіно чи ні - вона досить відкрита і навіть більш демократична в плані сприйняття навіть таких речей як "Наші котики", - розповів Тихий.

За словами режисера, фільми в Україні набирають до мільйона переглядів, а аудиторія кінотеатрів становить 600-700 тис. осіб, які можуть навіть кілька разів сходити на фільм.

"Є люди, які ходять, бо це український фільм про війну або історичний український фільм, який стосується певної тематики, пов'язаної з якимись державними історіями... Їх десь близько 100 тисяч - тих, які підуть на "Таємний щоденник Петлюри" або на "Черкаси". Вони в цьому відчувають свою відповідальність за культурний простір, за підтримку власного виробництва кіно", - пояснив він.

"При цьому я б не сказав, що люди йдуть з патріотичних міркувань на "Скажене весілля" - вони йдуть розважитися, йдуть побачити зірок, яких вони бачать у телевізорі, вже в інших амплуа", - уточнив Тихий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Державне агентство України з питань кіно заборонило поширення на території країни фільму за участю президента Володимира Зеленського.

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