За фільмом "Джентльмени" Гая Річі знімуть серіал – ЗМІ

Компанія Miramax планує зняти серіал за мотивами успішної кримінальній комедії Гая Річі "Джентльмени".

Про це повідомляє видання Deadline. За словами інсайдерів, Річі виступить сценаристом і режисером серій, а також стане продюсером разом з Айваном Аткінсоном та Марном Девісом, з якими продюсував оригінальний фільм. Акторський склад нового проєкту поки не повідомляється.

Зазначається, що спочатку фільм "Джентльмени" й планувався як серіал, проте потім перетворився в повнометражну картину. У "Джентльменах" знялися Меттью МакКонахі, Х'ю Грант, Джеремі Стронг, Колін Фаррелл, Чарлі Ханнем, Генрі Голдінг та інші. Картина вийшла в прокат у 2019 році й набрала $ 115 млн при бюджеті у $ 22 млн.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, британський актор Роуен Аткінсон, відомий за роллю "Містера Біна", може з'явитися у шостому сезоні серіалу "Гострі картузи", де зіграє роль Адольфа Гітлера.