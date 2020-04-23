Головна Новини
23 квітня • оновлено в 16:39
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини кіно

Японці приголомшили мультфільмом про Чебурашку й крокодила Гену: в мережі ажіотаж

4.4т
Читати матеріал російською

В Японії мультиплікатори випустили перший короткометражний 3D-мультфільм про пригоди Чебурашки й крокодила Гени.

Про це пише Anime News Network. Відео було опубліковано на YouTube-каналі (щоб подивитися ролик, доскрольте до кінця сторінки).

Японці приголомшили мультфільмом про Чебурашку й крокодила Гену: в мережі ажіотаж

кадр з відео

Так, перша серія називається "Чебурашка: Я знайшов друга". Вихід приурочений до десятиріччя японського лялькового серіалу про Чебурашку.

У новому мультфільмі розповідається історія знайомства головних героїв. Зокрема, крокодил Гена, який живе в зоопарку, знаходить Чебурашку, сплячого в ящику з апельсинами і вони разом намагаються привернути увагу відвідувачів.

Відомо, що Гену озвучив Такахіро Сакурай, а Чебурашку – Рі Кугімія.

Японці приголомшили мультфільмом про Чебурашку й крокодила Гену: в мережі ажіотаж

кадр з відео

Новий мультфільм викликав ажіотаж у мережі. Під відео користувачі залишають коментарі.

Японці приголомшили мультфільмом про Чебурашку й крокодила Гену: в мережі ажіотаж
Японці приголомшили мультфільмом про Чебурашку й крокодила Гену: в мережі ажіотаж
Японці приголомшили мультфільмом про Чебурашку й крокодила Гену: в мережі ажіотаж
Японці приголомшили мультфільмом про Чебурашку й крокодила Гену: в мережі ажіотаж
Японці приголомшили мультфільмом про Чебурашку й крокодила Гену: в мережі ажіотаж
Японці приголомшили мультфільмом про Чебурашку й крокодила Гену: в мережі ажіотаж
Японці приголомшили мультфільмом про Чебурашку й крокодила Гену: в мережі ажіотаж

Раніше OBOZREVATEL розповідав, куди зникла "Баффі – винищувачка вампірів" і як змінилася 43-річна Сара Мішель Геллар.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Анна Міхно
Місце
Японія
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
3
3
Смішно
10
Цікаво
2
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
1982 Далимир
1982 Далимир
Советская озвучка Чебурашки-это классика,а этот голос Чебурашки,как голос 15-летней хентайной тянки.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Эль Кaцап
Эль Кaцап
1982 Далимир, не гавкай, пес шелудивый.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Кіно

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 7170.

    Вилікувалися: 504. Померли: 187.

  • У світі захворіли майже 2,6 мільйони осіб, загинули – понад 182 тисячі.

  • МОЗ назвало причину різкого спалаху коронавірусу в Україні.

  • Названий новий осередок коронавірусу в тілі людини, який залишається надовго.

  • В Італії планують тестувати засіб від подагри для лікування COVID-19.

Новини кіно

Топпублікації

Топблоги