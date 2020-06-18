Якщо не море, то кіно! Шезлонги та новий формат у кінотеатрі “Kinolife Cinema”

Поки чекаємо на пляж та пісок, будемо зустрічати літні вечори під зоряним небом у “Kinolife Cinema” на Арт-Заводі “Платформа”. У кінотеатрі ряд приємних оновлень, якими радо з вами ділимось.

Подивитись фільми тепер можна не тільки сидячи, а й лежачи. У перших рядах розміщено шезлонги для глядачів, що завітали без автомобіля.

Під час сеансу можна пускати бісики своєму сусідові або сусідці по шезлонгу. Але, як то кажуть, look but don’t touch, бо відстань між шезлонгами - 1,5 метра, що відповідає карантинним нормам.

Також “Kinolife Cinema” встановили новий великий екран. Це саме той випадок, коли розмір має значення. Картинка стала ще якіснішою, а перегляд ще приємнішим.

Крім того, на території кінотеатру проходитимуть пізнавальні та розважальні івенти. Зокрема, геніям, жартівникам та кінолюбам тепер буде чим зайнятись ввечері. У програмі IT-мітапи, стендапи, творчі зустрічі тощо.

21 червня всі бажаючі зможуть підтягнути свою англійську. У цей день відбудеться показ кримінальної романтичної комедії “Спекотні літні ночі” з чарівним Тімоті Шаломе у головних ролях. Фільм покажуть мовою оригіналу з українськими субтитрами.

Трейлер:

Квитки

23 червня на відвідувачів чекає творча зустріч з режисеркою Марисею Нікітюк. Після спілкування дивитимемось її драматичний фільм “Коли падають дерева”.

Квитки:

Персонал кінотеатру працює в масках і рукавицях. Адміністатори не жадібні і завжди радо поділяться з вами санітайзером.

За оновленнями афіші слідкуйте на сайті Kinolife Cinema.