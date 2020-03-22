Хто став зіркою, а хто зник? Як склалася доля головних акторів серіалу "Реальні пацани"

З моменту прем'єри відомого серіалу "Реальні пацани" пройшло 10 років. Після виходу він викликав у публіки неоднозначні емоції: частина не оцінила гумор режисерів, а молодь продовжувала спостерігати за головними героями всі ці роки.

Як склалася доля головних зірок проекту і як вони змінилися за стільки років — читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Колян (Микола Наумов)

Для талановитого актора роль в серіалі виявилася не першим проектом в творчій діяльності. Раніше він успішно виступав в КВН у складі команди "Парма", що зуміла пройти до вищої ліги.

Щоб отримати головну роль, Миколі довелося старанно працювати протягом 6 років. У 2009 році вийшов фільм "Лопухи". Через рік прийшла слава і гроші разом з серіалом "Реальні пацани".

Найголовнішим досягненням актор вважає створення сім'ї і народження сина. Він не будує глобальних планів на життя і продовжує розвиватися в творчій сфері, граючи в епізодичних і головних ролях. Чи не відвідує світських заходів і намагається захистити сім'ю від розголосу в ЗМІ.

Лера (Зоя Вербер)

Будучи студенткою Пермського інституту культури і мистецтва, юна Зоя отримала роль Лери. Вона не змогла закінчити вищу освіту, оскільки через зйомки доводилося брати академії, щоб завершити роботу.

Для 32-річної дівчини одна з головних ролей виявилася успішним стартом у кар'єрі. Налічується 10 успішних ролей в кіно. До цього дня талановита актриса продовжує активно працювати на сцені театру.

Маша (Марія Шекунова)

Роль в "Реальних пацанах" не перша для талановитої дівчини. Раніше вона вже брала участь в кінострічках. Дебютом став фільм "Абирвалг", де Марія виконала епізодичну роль після успішного завершення Пермського інституту культури і мистецтва.

До цього дня Марія займається викладацькою діяльністю і грає на сцені пермського ТЮГу, але від ролей в кіно теж не відмовляється.

Антоха (Антон Богданов)

Як і Наумов, Антон Богданов почав свою кар'єру з успішного виступу в КВН, але в складі іншої команди "Степлер". Він брав участь в проекті "Sex Pistols", яка виступала в філії шоу Comedy Club в Пермі.

Після завершення проекту "Реальні пацани" Антону вдалося зіграти кілька ролей в кіно. Серед найостанніших робіт варто відзначити успішну кінокартину, що отримала популярність в Росії "Т-34".

Валя (Валентина Мазуніна)

Після завершення серіалу, успішна дівчина стала заручницею образу Валюхи. Тільки з часом вона змогла довести свою різноплановість і продовжила кар'єру актриси, знімаючись в комедійних роботах Жори Крижовнікова "Гірко!" і "Гірко 2!".

Валентина продовжує розвиватися в кіноіндустрії, займається танцями і пластикою, що кардинально відрізняє її від усталеного образу грубуватої дівчини з "Реальних пацанів".

Вован (Володимир Селіванов)

Як і Богданов, Володимир Селіванов успішно виступав в музичному тріо "Sex Pistols". Так як команда КВН почала успішно виступати за межами проекту, з часом актор став резидентом Comedy Club.

Володимир продовжує активно займатися в музичному напрямку. Він написав заголовну тему до серіалу.

Едик (Станіслав Теляшев)

Ще один представник музичного колективу "Sex Pistols". Цікавим є той факт, що Володимир, Антон і Станіслав навіть навчалися на одному потоці. Однак на відміну від усіх Станіслав вибрав режисерський напрямок.

Крім "Реальних пацанів", актор зіграв ще одну роль в повнометражному фільмі "Гуляй, Вася". Станіслав концентрується на роботі в ролі режисера, тому на екранах його можна зустріти досить рідко.

Через 10 років головні учасники серіалу продовжують займатися творчою діяльністю і радувати своїх шанувальників новими роботами. Хтось знімається в кіно і грає в театрі, а хтось вважає за краще займатися режисурою.

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