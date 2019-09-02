Вторгнення Росії в Європу: ObozTV покаже серіал ''Окуповані''

Найдорожчий в історії Норвегії серіал "Окуповані" покаже у своєму ефірі телеканал ObozTV. Він буде транслюватися по буднях, о 22:50.

Серіал розповідає про гіпотетичне вторгнення Російської Федерації на територію Норвегії для "захисту енергетичної безпеки ЄС".

За сюжетом, у недалекому майбутньому партія "зелених", що прийшла в Норвегії до влади, ухвалює рішення повністю відмовитися від видобутку нафти і газу. Однак через це починає дестабілізуватися ситуація в Європі і Росія "змушена" ввести в Норвегію військовий контингент для примусового відновлення видобутку енергоносіїв.

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