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2 вересня • оновлено в 22:30
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Вторгнення Росії в Європу: ObozTV покаже серіал ''Окуповані''

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Найдорожчий в історії Норвегії серіал "Окуповані" покаже у своєму ефірі телеканал ObozTV. Він буде транслюватися по буднях, о 22:50.

Серіал розповідає про гіпотетичне вторгнення Російської Федерації на територію Норвегії для "захисту енергетичної безпеки ЄС".

За сюжетом, у недалекому майбутньому партія "зелених", що прийшла в Норвегії до влади, ухвалює рішення повністю відмовитися від видобутку нафти і газу. Однак через це починає дестабілізуватися ситуація в Європі і Росія "змушена" ввести в Норвегію військовий контингент для примусового відновлення видобутку енергоносіїв.

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Ш. Олег
Ш. Олег
Подобные сюжеты ещё во времена "холодной войны" эксплуатировались нещадно - причём, по обе стороны "железного занавеса", так что удивить меня чем-либо сегодня кинематографисты вряд ли сумеют. :) Но в былые времена, по крайней мере, хоть пытались придать сценарию правдоподобие, а сейчас… Когда Россия в последний раз по собственной инициативе и без никаких поводов захватывала и оккупировала страны в Европе, Азии, Австралии, Африке или обеих Америках? Подчёркиваю: без поводов и по собственной инициативе.
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Карпов Стас
Карпов Стас
Лучше покажите "17 мгновений весны".
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Ещё накаркаете!!!
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