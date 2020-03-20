Ударив вагітну, зраджував з двома коханками: як Машков з "Ліквідації" отримав репутацію бабія

Російську кінозірку Володимира Машкова завжди оточували шанувальниці. Талановитий і сексуальний актор виділяється своєю мужньою харизмою і вольовим характером. Жінки від таких чоловіків божеволіють. Не випадково про романах Машкова ходить багато чуток.

Розповідаємо про чотирьох головних жінок в його житті і те, як переплелися їхні долі.

Олена Шевченко

Ази акторської професії Володимир почав осягати в Новосибірському театральному училищі, де мав успіх у однокурсниць, в тому числі у своєї майбутньої дружини Олени Шевченко. Молодий чоловік упадав за нею. Якось раз він гостював у дівчини і попросив у неї дозволу помитися в душі, так як у нього в гуртожитку не було гарячої води.

Коли Володимир відправився у ванну, до Олени завітав батько, який побачив під душем голого хлопця і вигнав його. Перешкоди тільки зміцнили зв'язок молодих людей, які вирішили одружитися.

У коханої Машкова був такий же впертий і запальний характер, як і у нього самого. Якось дівчина вирішила побувати на батьківщині Володимира, в Новокузнецьку. Вона прилетіла в місцевий аеропорт, але коханого з квітами там не було. Тоді Олена взяла таксі і самостійно знайшла будинок Машкова. Цілеспрямована дівчина навіть залізла у вікно кімнати свого майбутнього чоловіка.

Темпераментна пара неодноразово влаштовувала гучні сварки і пристрасні примирення. Якось вони в черговий раз бурхливо з'ясовували стосунки і Володимир вдарив вагітну Олену по обличчю. Шевченко сильно на нього образилася і написала скаргу на ім'я ректора театрального училища. Машкова це дуже розлютило.

Він кинув дружину і відправився в столицю, де став студентом Школи-студії Московського художнього академічного театру. Шевченко переїхала в Новокузнецьк, де у неї народилася дочка Маша. Потім вона зібралася до чоловіка в столицю і попросила його допомогти їй вступити до ГІТІСу, але Володимир не зробив цього. Молоді люди розлучилися.

Зараз перша дружина Машкова знімається в кіно і грає на сцені. Одного разу колишній чоловік запросив Олену зіграти роль в своєму фільмі "Сирота казанська". Вони помирилися і забули про минулі образи.

Олена Хованська

Наступною коханою актора стала Олена Хованська – учениця Олега Табакова. Машков зробив дівчині пропозицію і вона погодилася стати його дружиною. Сімейне щастя у них тривало недовго.

З чуток, легковажний Володимир зраджував дружині. Говорили, що актор часто їздив на гастролі до Новосибірська, де його чекали дві коханки.

Ксенія Терентьєва

Журналістка Ксенія Терентьєва познайомилася з Машковим на фестивалі "Кінотавр". Вона інтерв'ювала відомого актора і не встояла перед його чарівністю.

За віросповіданням Володимир католик. Щоб одружитися з коханим чоловіком Ксенія хрестилася в костелі. Пізніше вона займалася розробкою костюмів до театральних постановок чоловіка і вивчила англійську мову перед поїздкою до Голлівуду, куди Машкова запросили зніматися. Щасливе сімейне життя Ксенії і Володимира тривало 3 роки.

Оксана Шелест

Під час зйомок голлівудського фільму "Давай зробимо це по-швидкому" актор зустрів свою колегу Оксану Шелест, яка раніше була одружена і виховувала сина.

Машков закохався в красуню і вони одружилися, але характер Володимира не змінився. Він продовжував ходити "наліво". Оксана не витримала зрад і розлучилася з Машковим. Зараз Володимир знову вільний.

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