"Воно-2" вийшов у прокат: перші відгуки на знаменитий фільм жахів Кінга

5 вересня відбулася прем'єра фільму жахів Андреса Мускетті "Воно 2". Стрічку знято за романом американського письменника Стівена Кінга.

У 2017 році вихід першої частини "Воно" став найгучнішою подією в світі кіно, а фільм — найкасовішим хоррором в історії американського прокату. OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити перші відгуки на продовження відомого фільму жахів.

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Другий фільм, як і перший, містить велику кількість гумору. З урахуванням того, що стрічка йде майже три години, гумор у ній був вкрай необхідний, бо дивитися хоррор протягом 165 хвилин — випробування досить серйозне. Постійне нагнітання атмосфери, похмура обстановка, зловісні ознаки і різні тварюки — у "Воно. Частина друга" всього цього більш ніж достатньо, і творці розбавили морок Зла своїм Світлом гумору, що, на мій погляд, тільки пішло на користь

Варто йти? Звичайно. Особливо, якщо вам сподобалась перша частина (а її, до речі, краще переглянути перед походом у кіно на "Воно-2") і ви готові просидіти в кінотеатрі майже три години. Цей фільм не сильно смикне ваші нервові струни, а рейтинг 18+ там настільки невиправданий, що йому сміливо можна дати і 12+. Любовна лінія, історія дружби, зради ... Ну повний набір для сімейного перегляду

Фільм "Воно" був кращий за книгу — цікавіший і страшніший. Проблема "Воно 2" в тому, що цей фільм надто вже в дусі книги Стівена Кінга. В першу частину вмістили все найцікавіше і страшне, і людям сподобалося. Також перша частина мала чарівну, містичну атмосферу. Історія часто здавалася побутовою, але в той же час страшною, ти постійно чекав підступу. Цього разу відчувається тягуче оповідання, атмосфера теж зникла, фільм став мало не типовою екранізацією за Кінгом

Дива не трапилося — друга частина не змогла перевершити першу. У ній менше яскравих сцен, менше жахів і, що найприкріше, значно менше щирості. Багатогранна історія про дитинство, страх і дружбу перетворилася у хоррор-блокбастер із голлівудськими кліше. Попри це, "Воно 2" — непогане розважальне кіно, на яке не шкода витратити вечір. Якщо фільм вас і не зачепить, то хоча б порадує

Головне завдання фільму жахів — це, зрозуміло, налякати, залякати, змусити глядача сильніше втиснутся в своє крісло. Але щоб фільм жахів став воістину класним, йому необхідна хороша історія. У "Воно 2", так само як і в першій частині, вона є. Картина в Андреса Мускетті вийшла страшною, захоплюючою і цілком логічною. У процесі хронометражу вона не виглядає ні нудною, ні затягнутою. Радує й те, що обидві частини "Воно" поставив один і той самий режисер, внаслідок чого відчувається цілісність твору

Як раніше писав OBOZREVATEL, американська кінопродюсер Лана Вачовскі підтвердила роботу над 4-ю частиною культового фантастичного бойовика "Матриця". До ролей Нео і Трініті в продовженні фільму повернуться відомі актори Кіану Рівз і Керрі-Енн Мосс.

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