"Що ви зняли?!" Спін-офф "Отель Элеон" рознесли в мережі

У шанувальників серіалів "Кухня" і "Готель Елеон" свято. Кілька днів тому російська кінокомпанія "Централ партнершип" представила трейлер романтичної комедії "Готель Бєлград", з Мілошем Біковічем і Діаною Пожарською.

Це продовження буцімто завершеного проекту "Готель "Еліон". Чому "буцімто"? Творці спін-оффу "Кухня", свідомо зробили фінал серіалу відкритим, з натяком на продовження, що власне і сталося.

Прем'єра "Готелю" Белград "зовсім скоро - 5 березня 2020 року. А поки розповімо, чого очікувати від комедії і як громадськість відреагувала на трейлер.

Коротко про сюжет

Паша (Мілош Біковіч), добрий, але недолугий племінник колишньої господині готелю "Елеон", Елеонори Андріївни, тепер господар п'ятизіркового готелю в Белграді. Природно, у нього неприємності, на цей раз, конфлікт з місцевим кримінальним авторитетом. Врятувати Пашу може тільки одруження з дочкою мафіозі, чого, звичайно, він не бажає. Ситуація здається безвихідною, однак, в його житті знову з'являється Даша, його колишня любов ...

Чому Белград?

Дійсно, чому? Адже фінальна серія "Готелю" Елеон "закінчується хепі-ендом, Даша виходить заміж і їде в Сингапур. Її чоловік і колишній власник готелю, Петро, продає заклад (далі, пряме продовження - серіал "Гранд").

Як сценаристів занесло в Сербію? Ситуацію прояснив Мілош Біковіч: "Я звернувся до творців франшизи з пропозицією про розробку" сербської лінії "відкритого фіналу" Готель "Елеон" і був надзвичайно радий, отримавши згоду. "

Біковіч вважає, що крім розважального аспекту, повинен бути і пізнавальний. Глядачі зможуть ближче познайомитися з Сербією і з Белградом, який Біковіч називає "прихованої перлиною Балкан".

Крім Біковіча і Пожарською, в серіалі зайняті: Борис Дергачов ( "Гуляй, Вася!"), Міодраг Радоніч ( "Балканський кордон"), Єлизавета Орашанін, Любомир Бандовіч, Олександра Кузенкіна( Отель "Елеон"), Барбара Таталовіч і ін. Віковий рейтинг комедії +6.

Як оцінили трейлер?

Трейлер до "Готелю" Белград "викликав неоднозначні відгуки у шанувальників франшизи. Зустрічаються серед них і вельми песимістичні.

Чим незадоволені глядачі?

Головна причина, як не дивно, "возз'єднання" Даші і Паші, що, на думку, громадськості геть вбиває попередній сюжет. З нашої точки зору, це кілька передчасні побоювання, оскільки фільм повністю ще ніхто не бачив. Цілком можливо, що поява Даші, без чоловіка, в Белграді має своє пояснення. Та щоб не бути голослівними, наводимо найбільш яскраві відгуки:

У деякого з тих, хто подивився трейлер також викликала здивування дитяча категорія, присвоєна серіалу - 6 +

Ну а решта глядачів раді, що знову побачать улюблених героїв.

Чи обгрунтована їх радість, подивимося, чекати залишилося недовго. А поки можете почитати і інші наші статті про кіно:

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