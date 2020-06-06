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6 червня • оновлено в 21:39
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Відомі актриси в СРСР, які стали психічно хворими: що з ними сталося

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Слава і загальне визнання нерідко можуть запаморочити голову людині. З багатьма акторами в СРСР, незважаючи на те, що в ті часи пропагували скромність і стриманість, вона також зіграла злий жарт.

Існує маса історик, коли раніше відомі артисти зникали з телеекранів і доживали свого віку на самоті і в бідності. Деякі з них боролися з важкими захворюваннями.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які актриси в СРСР постраждали через славу, що вислизнула з рук, невдале кохання і депресії, та були змушені боротися з психічними розладами.

Актриси Тетяна Самойлова, Катерина Савінова і Маргарита Назарова

Актриси Тетяна Самойлова, Катерина Савінова і Маргарита Назарова

Тетяна Самойлова: йшла з дому і втрачала пам'ять

Зірка фільмів "Анна Кареніна" і "Летять журавлі" Тетяна Самойлова була яскравою і талановитою актрисою. Але володарка надзвичайно вразливої натури, нестійка психологічно, вона занадто близько приймала до серця будь-які невдачі. Це стосувалося як особистого життя, так і кар'єри.

Тетяна Самойлова

Тетяна Самойлова

LiveInternet

Згодом її переживання перетворилися в патологію і актриса була змушена неодноразово проходити лікування в спеціалізованих клініках для душевнохворих.

При цьому Самойлова була не просто зіркою радянського кіно – вона була фактично обличчям, гордістю вітчизняного кіномистецтва в 60-і роки. Тому вся інформація про її психічні захворювання і зриви ніде не афішувалася.

Офіційним діагнозом кожен раз оголошувався туберкульоз.

Тетяна Самойлова прожила довге життя. Але останні роки стали справжньою мукою для неї самої і її близьких. Актриса часто втрачала пам'ять, йдучи з дому. А потім родичі і волонтери розшукували її по кілька діб. 4 травня 2014 року в день свого 80-річчя артистку госпіталізували з нападом, але врятувати не змогли. Увечері того ж дня Самойлова померла.

Катерина Савінова: кинулася під поїзд через хворобу

Актрису Катерину Савінову зробив зіркою фільм "Кубанські козаки", що вийшов на екрани в 1949 році.

"Кубанські козаки" полюбилися глядачеві, кар'єра Савінової пішла вгору. Вона встигла знятися в таких стрічках, як "Сільський лікар", "Чук і Гек", "Велика родина", "Медовий місяць", "Одруження Бальзамінова" і низці інших.

Катерина Савінова

Катерина Савінова

Русская семерка

Кар'єру, а потім і життя Катерини Савінової зруйнувала фатальна випадковість. На зйомках вона одного разу випила молока, яким її пригостили місцеві жителі, і підхопила інфекцію, яка стала стрімко вражати її нервову систему. Пізніше актрисі поставили страшний діагноз – важка форма шизофренії.

Вона намагалася лікуватися, але хвороба прогресувала. І усвідомивши, що вона так і не зможе стати здоровою, Савінова кинулася під потяг. Трагедія трапилася 25 квітня 1970 року. Катерині Савіновій було 43 роки.

Маргарита Назарова: травма призвела до фатального фіналу

Легендарна приборкувачка тигрів зіграла в комедії "Смугастий рейс", яка її і прославила, як актрису. Одного разу вона отримала серйозну травму голови після нападу тварини.

Маргарита Назарова

Маргарита Назарова

Wday.ru

Наслідки поранення отруїли все подальше існування артистки. Вона до кінця життя страждала від головних болів, нервових розладів і нерідко зверталася до психіатрів.

Останні роки життя вона жила в Нижньому Новгороді, пенсії не вистачало на їжу. Маргарита Назарова померла в бідності і самотності 26 жовтня 2005 на сімдесят дев'ятому році життя.

Валентина Сєрова: алкоголь погубив життя

Зірка фільмів "Серця чотирьох" і "Дівчина з характером" сама згубила свою кар'єру і життя. Невдачі в особистому житті вона компенсувала алкоголем. Захопилася цим, втратила роботу в театрі, потім і в кіно.

Валентина Сєрова

Валентина Сєрова

Сейчас.Инфо

11 грудня 1975 роки її тіло виявили в розкраденій квартирі. Смерть була дивною і поступово обростала різними чутками. Але спосіб життя, який вела актриса всі останні роки, і компанії, в яких вона перебувала, показували, що обікрасти і вбити її могли товариші по чарці. Валентині Сєровій було 57 років.

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Автор
Єва Романова
Теги
радянське кіно кіно СРСР
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