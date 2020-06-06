Відомі актриси в СРСР, які стали психічно хворими: що з ними сталося

Слава і загальне визнання нерідко можуть запаморочити голову людині. З багатьма акторами в СРСР, незважаючи на те, що в ті часи пропагували скромність і стриманість, вона також зіграла злий жарт.

Існує маса історик, коли раніше відомі артисти зникали з телеекранів і доживали свого віку на самоті і в бідності. Деякі з них боролися з важкими захворюваннями.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які актриси в СРСР постраждали через славу, що вислизнула з рук, невдале кохання і депресії, та були змушені боротися з психічними розладами.

Актриси Тетяна Самойлова, Катерина Савінова і Маргарита Назарова

Тетяна Самойлова: йшла з дому і втрачала пам'ять

Зірка фільмів "Анна Кареніна" і "Летять журавлі" Тетяна Самойлова була яскравою і талановитою актрисою. Але володарка надзвичайно вразливої натури, нестійка психологічно, вона занадто близько приймала до серця будь-які невдачі. Це стосувалося як особистого життя, так і кар'єри.

Тетяна Самойлова LiveInternet

Згодом її переживання перетворилися в патологію і актриса була змушена неодноразово проходити лікування в спеціалізованих клініках для душевнохворих.

При цьому Самойлова була не просто зіркою радянського кіно – вона була фактично обличчям, гордістю вітчизняного кіномистецтва в 60-і роки. Тому вся інформація про її психічні захворювання і зриви ніде не афішувалася.

Офіційним діагнозом кожен раз оголошувався туберкульоз.

Тетяна Самойлова прожила довге життя. Але останні роки стали справжньою мукою для неї самої і її близьких. Актриса часто втрачала пам'ять, йдучи з дому. А потім родичі і волонтери розшукували її по кілька діб. 4 травня 2014 року в день свого 80-річчя артистку госпіталізували з нападом, але врятувати не змогли. Увечері того ж дня Самойлова померла.

Катерина Савінова: кинулася під поїзд через хворобу

Актрису Катерину Савінову зробив зіркою фільм "Кубанські козаки", що вийшов на екрани в 1949 році.

"Кубанські козаки" полюбилися глядачеві, кар'єра Савінової пішла вгору. Вона встигла знятися в таких стрічках, як "Сільський лікар", "Чук і Гек", "Велика родина", "Медовий місяць", "Одруження Бальзамінова" і низці інших.

Катерина Савінова Русская семерка

Кар'єру, а потім і життя Катерини Савінової зруйнувала фатальна випадковість. На зйомках вона одного разу випила молока, яким її пригостили місцеві жителі, і підхопила інфекцію, яка стала стрімко вражати її нервову систему. Пізніше актрисі поставили страшний діагноз – важка форма шизофренії.

Вона намагалася лікуватися, але хвороба прогресувала. І усвідомивши, що вона так і не зможе стати здоровою, Савінова кинулася під потяг. Трагедія трапилася 25 квітня 1970 року. Катерині Савіновій було 43 роки.

Маргарита Назарова: травма призвела до фатального фіналу

Легендарна приборкувачка тигрів зіграла в комедії "Смугастий рейс", яка її і прославила, як актрису. Одного разу вона отримала серйозну травму голови після нападу тварини.

Маргарита Назарова Wday.ru

Наслідки поранення отруїли все подальше існування артистки. Вона до кінця життя страждала від головних болів, нервових розладів і нерідко зверталася до психіатрів.

Останні роки життя вона жила в Нижньому Новгороді, пенсії не вистачало на їжу. Маргарита Назарова померла в бідності і самотності 26 жовтня 2005 на сімдесят дев'ятому році життя.

Валентина Сєрова: алкоголь погубив життя

Зірка фільмів "Серця чотирьох" і "Дівчина з характером" сама згубила свою кар'єру і життя. Невдачі в особистому житті вона компенсувала алкоголем. Захопилася цим, втратила роботу в театрі, потім і в кіно.

Валентина Сєрова Сейчас.Инфо

11 грудня 1975 роки її тіло виявили в розкраденій квартирі. Смерть була дивною і поступово обростала різними чутками. Але спосіб життя, який вела актриса всі останні роки, і компанії, в яких вона перебувала, показували, що обікрасти і вбити її могли товариші по чарці. Валентині Сєровій було 57 років.

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