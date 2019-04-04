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Помер режисер Георгій Данелія: топ-5 найвідоміших фільмів

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Легендарний радянський режисер Георгій Данелія, який помер у Москві, залишив після себе величезну культурну спадщину.

Він сам знімався в епізодах, був автором або співавтором сценаріїв не тільки своїх фільмів, а й картин інших режисерів. OBOZREVATEL зібрав топ-5 найвідоміших робіт Данелії, які залишили глибокий слід у житті кількох поколінь.

"Я шагаю по Москве"

Ця картина принесла режисеру широку популярність і стала культурною подією хрущовської відлиги.

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У фільмі показано безтурботну молодість, взаємини героїв на тлі міської атмосфери. Лірична комедія вийшла на екрани в 1963 році й одразу полюбилася глядачам. Фільм був представлений на Каннському кінофестивалі в 1964 році, де режисера удостоїли почесної згадки серед молодих кінематографістів: "За індивідуальність і обіцянки, які вони висловили в своїх творах".

"Джентльмены удачи"

Комедія вийшла в 1971 році. Вона стала одним із найпопулярніших радянських кінофільмів. Вирази навіть стали "крилатими" і вживаються багатьма сьогодні.

"Кина не будет, электричество кончилось", "Нехороший человек? – Редиска. – Хороший человек? ― Забыл! Сейчас. Фрей-фея, действительно: фрей-фея", "Деточка, а вам не кажется, что ваше место возле параши".

"Афоня"

Ще один популярний фільм вийшов у 1975 році. Картина оповідає про слюсаря-сантехніка Афанасія, який любив випити, волочитися за дівчатами і не гребував лівими заробітками. На роль Афоні спочатку хотіли запросити Володимира Висоцького.

"Кін-дза-дза"

Двосерійний трагікомедійний художній фільм у жанрі антиутопії вийшов у 1986 році. У ньому можна почути незвичайні назви, які увійшли в сучасну російську мову. Вирази персонажів також використовуються в розмовній мові. А культова музика з фільму часто звучить в оглядах, передачах.

"Міміно"

Картина про льотчика, який захотів перейти у велику авіацію, вийшла на екрани в 1977 році. Фільм показували на Міжнародному московському кінофестивалі, в радянському прокаті зайняв 17 місце і зібрав 24,4 мільйона глядачів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Тільки за кіндзадзу я йому бажаю спокійного миру. Просто геній пішов.
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