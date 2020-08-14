Відео з Ван Дамом у Києві потрапило в мережу: стартували зйомки фільму Netflix

У мережу злили відео з відомим актором Жан-Клодом Ван Дамом у Києві. Так, артист прилетів в українську столицю на зйомки фільму компанії Netflix "The Last Mercenary".

Знімальний майданчик розгорнули в районі станції метро "Шулявська" на паркувальному майданчику біля торговельо-розважального центру "Космополіт". Ролик показав Telegram-канал KIEVMAP (дивіться ролик в кінці новини).

Події картини "Останній найманець" розгортаються у Франції. Головний герой Олександр Лазар, роль якого зіграє Ван Дам, – загадковий колишній агент секретної служби, який повинен терміново повернутися до Франції, коли його сина помилково звинуватили в незаконній торгівлі зброєю і наркотиками. Пізніше виявляється, що до конфлікту причетні мафія та уряд.

Жан-Клод Ван Дам у Києві Скриншот відео

На кадрах видно, що Ван Дам знімається в куртці з написом BRI – абревіатура французького спецназу. Зазначимо, частину сцен знімуть у Парижі, але більшість із них буде знято в Києві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зйомки в українській столиці будуть проходити в серпні. На цей період в Києві на низці вулиць обмежуватимуть рух. Читайте докладніше про це за посиланням.

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