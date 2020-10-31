Перший Бонд, боротьба за свободу Шотландії та титул лицаря: головні факти і цитати Шона Коннері

Знаменитого актора, першого в світі Джеймса Бонда, Шона Коннері Герасимчука 31 жовтня 2020 року – він помер уві сні після тривалої хвороби. За своє довге життя зірка "бондіани" відзначився в різних яскравих фільмах, виграв в конкурсі "Містер Всесвіт" і заслужив славу "зберігача Шотландії".

OBOZREVATEL розкриває головні факти з життя славетного актора, а також цитати і фото.

"Я думаю, що якщо не ставитися до життя з гумором, то вона зведе вас з розуму"

Томас Шон Коннері (саме так звали майбутню зірку при народженні) народився в столиці Шотландії, Единбурзі, 25 серпня 1930 року в сім'ї робітника і прибиральниці. Цікаво й те, що батько майбутнього актора був ревним католиком з Ірландії, а от мати була протестанткою, яка народилася в Шотландії. Однак, з юних років Томас був шанувальником своєї батьківщини, був ближче до протестантської віри, що в подальшому житті відбилося на ньому дуже сильно.

Варто зазначити, що вже в 10 років Томас став відгукуватися тільки на ім'я Шон, повністю ігноруючи перше ім'я. Передвоєнний і воєнний дитинство Коннері не було рясним і ситим, тому вже в 12 років хлопчик почав трудову діяльність – роздавав газети, Однією з найстабільніших робіт для майбутнього актора стала професія молочника.

Однак, труднощі юності не завадили Коннері стати велетнем – в 18 років зростання майбутньої зірки зрівнявся зі 189 см. Розвинений юнак з легкістю пройшов медичну комісію і відправився служити на британський військово-морський флот. Під час служби Коннері зробив два татуювання: "Мама і Папа", а також "Шотландія назавжди" - знову проявилася пристрасна любов юнака до батьківщини.

"Коли народився мій брат Ніл, він зайняв моє місце в комоді, а мене переселили на кушетку. Мій батько був роботягою, він приносив додому два долари на тиждень."

Поєднуючи школу і роботу, Коннері встигав також займатися спортом. З дитинства він любив ганяти м'яч – однолітки навіть називали його Великий Тем (по аналогії з ім'ям Том), тому що він був найвищим серед однолітків і міг побити будь-якого з команди суперників по футболу. До речі, любов до цього істинно англійської виду спорту Коннері проніс через роки: до самої смерті він був активним вболівальником і почесним членом фан-клубу "Рейнджерс".

Ігри в дворовий футбол переросло в професійне заняття спортом – в його футбольних талантах був переконаний навіть легендарний тренер "Манчестер Юнайтед" Метт Басбі, який навіть запропонував юнакові професійний контракт. Однак, в той час Коннері був захоплений також важкою атлетикою і бодібілдінгом. Майбутній актор удостоївся призового місця на конкурсі "Містер Всесвіт", і, зваживши довговічність кар'єр атлета і футболіста, відмовився. Згодом, і захоплення бодібілдингу також пішло на другий план, залишившись просто регулярними фізичними навантаженнями.

Службі у військово-морському флоті завадила проявилася виразка шлунка, через яку продовжити військову кар'єру не вийшло. По поверненню додому, Коннері брався за будь-яку роботу – був рятувальником в басейні, чорноробом на будівництві, полірувальником трун і навіть моделлю для початківців художників. До речі, культовий на ті часи художник Річард Демарк називав молодого людини "досконалим Адонісом".

Саме робота натурщиком проклала Коннері дорогу в театр. У пошуках заробітку, в кінці 1951 року влаштувався в Единбурзький королівський театр, де став грати спочатку зовсім маленькі епізоди. Однак, захоплення бодібілдінгом і подальша перемога в дивізіоні конкурсу "Містер Всесвіт" привів молодого актора на знімальний майданчик, куди його запросили на проби в короткометражку "Саймон" в 1954 році. Потім були ролі в епізодах, масовці, а також ролі другого плану. До справжньої слави залишалося чотири роки.

До 1957 року Шон Коннері був уже цілком великим і помітним артистом у себе на батьківщині. У нього був ряд рекламних контрактів, кілька вистав і ролі в кіно, правда – другорядні. Однак, 1957 став для актора вкрай вдалим. По-перше, нова зірка отримав запрошення знятися в культовому фільмі "Ель Сід", а також – зустрів кохану жінку, актрису Дайан Сіленто.

З нею Коннері планував побудувати сім'ю і навіть мріяв знятися в одному фільмі, але планам завадила хвороба. В цьому ж році Сіленто ставлять діагноз "туберкульоз". Коннері, не роздумуючи, відмовляється від пропозиції режисера Ентоні Манна і відправляється разом з коханою на південь Англії, де та проходила лікування. І може бути, в той момент знаменитим Коннері не став, але зробив він як справжній чоловік.

"Я люблю жінок. Не розумію, але люблю"

Не дарма кажуть, що любов вилікує все: на наступний рік Сіленто відчула себе краще, в 1962 закохані зіграли весілля і прожили в шлюбі 11 років. У сім'ї народився син Джейсон Коннері, який згодом пішов по стопах батьків і став актором.

Але слава від Коннері не втекла – в 1958 році йому пропонують роль у фільмі "Інший час, інше місце" і ця робота стає для актора пробивний.

Успіх у фільмах "Інший час, інше місце" і "Найдовший день", звичайно, допомогли Коннері стати впізнаваним актором, але до всенародної слави було далеко. У 1962 році режисер першого фільму про суперагента Джеймса Бонда Теренс Янг і продюсери звернулися до актора з проханням прибути на проби головного героя після того, як стало зрозуміло, що основний претендент – модель Пітер Ентоні не може впоратися з роллю.

Коннері пройшов проби з успіхом і з цього моменту почався зоряний час в кар'єрі актора. Він зіграв Джеймса бондів в шести серіях бондіани: "Доктор Ноу", "З Росії з любов'ю", "Голдфінгер", "Кульова блискавка", "Діаманти назавжди" і "Живеш тільки двічі". Саме в його класичному виконанні Бонд увійшов до трійки найбільших екранних героїв разом з Індіаною Джонсом і Аттікусом Фінчем. До речі, саме для Коннері автор франшизи Віктор Флемінг "зробив" Джеймсу Бонду шотландське коріння.

Однак, не тільки роллю Джеймса Бонда відзначився в своїй акторській кар'єрі Шон Коннері. Так, критики високо оцінили гру актора у фільмі "Червоний намет", де він зіграв прославленого мандрівника і "Наполеона полярних країн" Руаля Амундсена. Також добре була зустрінута його роль полковника у фільмі "Вбивство в східному експресі". Пізні проекти актора – "Ім'я Рози" і "Робін Гуд: принц злодіїв" також стали знаковими в його кар'єрі.

Коннері неодноразово отримував премію BAFTA і "Золотий глобус", а ось "Оскар" в його кар'єрі стався лише один раз – це був приз за кращу роль другого плану в картині Брайана Де Пальми "Недоторкані".

До речі, за "Оскаром" пішла і низка комерційно і візуально успішних картин – "Полювання за" Червоним Жовтнем "," Скала "," Пастка ", а також третя частина франшизи" Індіана Джонс ".

Після успішного виходу фільму "Знайти Форрестера" у 2000 році, Коннері вперше задумався про відхід з кінематографа. Причиною тому стало, за його власними словами – "вульгарність і погані сценарії", які йому нібито стали пропонувати. В результаті, зігравши одну з центральних ролей у фільмі 2003 року "Ліга видатних джентльменів", через три роки Коннері оголосив про остаточний відхід з кінематографа.

При цьому, актор відмовився від ролі Гендальфа і не змогли "заманити" актора на знімальний майданчик навіть 15% від зборів трилогії "Володар кілець" по всьому світу (а від суми в 400 мільйонів доларів мало хто зможе відмовитися). Крім того, не судилося йому було зіграти і одну з важливих ролей у новій частині "бондіани" - "Скайфолл".

"Деякі старіють. Деякі дозрівають"

Ми вже розповідали, що з юних років Коннері відрізнявся непідробною любов'ю до своєї рідної країни – Шотландії. Цю любов не змогла перебити ні всенародна слава в багатьох країнах світу, ні можливість безбідно жити в будь-якому куточку земної кулі. Актор багато жертвував на розвиток інфраструктури рідного краю, а також на вивчення історії Шотландії.

Любов не перебив навіть лицарський титул, який королева Єлизавета II особисто вручила йому на церемонії. У 2008 році Коннері випустив книгу-автобіографію "Бути шотландцем", в якій розповів не тільки про своє життя, а й про історію, природу і шляхи Шотландії.

"Нещодавно я виявив, що про мене написано 10 книг. З цікавості почав читати одну і викинув, бо там виявилося суцільна брехня. У сказі я подзвонив своєму адвокату і велів йому негайно подати на видавців у суд. А він заперечив, що найкращий спосіб розставити все по своїх місцях - написати про себе самому "

Незабаром ця любов вилилася в радикалізм – в останні роки життя актор жив на Багамських островах, на власній віллі в Насау, куди відправився разом зі своєю дружиною Мішлін Роквебрюн, з якою прожив 45 років в законному шлюбі.

"З дружиною я познайомився за грою в гольф. Вона француженка і тоді не говорила по-англійськи, а я не говорив по-французьки, так що особливих шансів втомити один одного бесідою у нас не було. Ось чому ми дуже швидко одружилися"

Останньою появою актора на публіці залишається тенісний US Open трирічної давності, де він в компанії ще одного великого шотландця Алекса Фергюсона вболівав за співвітчизника Енді Маррея. Помер Шон Коннері в своєму будинку, уві сні, після тривалої хвороби 21 жовтня 2020 року.

"І хоча ноги мої втомилися, серце – немає"