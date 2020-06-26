В Україні стартував театр в 'цифрі'

В Україні стартував масштабний амбітний проєкт зі створення першого у країні Digital Theatre Archiv . Проєкт передбачає запуск зручного та доступного веб-ресурсу, що буде обробляти та зберігати інформацію про вистави театрів України. Цифровим театральним архівом зможуть користуватися як науковці та представники театральної спільноти, так і звичайні глядачі.

Проєкт реалізується Національною спілкою театральних діячів України за підтримки Українського культурного фонду. Куратор проєкту – український театрознавець, доктор мистецтвознавства, професор Ганна Веселовська.

Без минулого нема майбутнього – всім відомий факт. Так як же бути, коли даних про минуле замало через те, що вони не системно фіксувалися і зберігалися? Відсутність або закритість архівів, що довгий час вважалася нормою українського суспільного життя, торкнулася театральної сфери не менше, ніж будь-якої іншої.

Ганна Веселовська, куратор проєкту Digital Theatre Archiv: "У результаті, в нашій скорегованій кимось історії, вже не раз відзначалися недостовірні театральні ювілеї, а провідні майстри сцени залишалися без гідного вшанування. І сьогодні, коли, здається, про все можна дізнатися з мережі, як виявилося, українському театрові і тут не пощастило: суцільна плутанина із датами прем’єр, авторами спектаклів, зіграними акторами ролями".

У багатьох країнах процес діджіталізованого архівування та фіксації театрального процесу триває вже давно. Існує чимало електронних театральних архівів у Великобританії, Німеччині, США, Франції. А державні інституції, що опікуються театрами в центральноєвропейських країнах (Інститут театру імені Збігнева Рашевського в Польщі, Угорський театральний музей та інститут, Театральні інститути у Словаччині, Чехії, Словенії та інші) забезпечують збереження інформації на спеціальних сайтах.

Юлія Федів, виконавча директорка УКФ: "Цей рік довів, що диджиталізація є принципово важливою не лише для збереження життєдіяльності культурних проєктів, а й з позиції доступності культури. Завдяки переходу в онлайн формати збільшується аудиторія глядачів чи слухачів, стираються кордони та відстані. І, звісно, важливим є збереження мистецьких творів, у випадку Digital Theatre Archiv - вистав, для того, щоб на цій основі здійснювались дослідження, відбувались копродукції, а головне – здійснювались глядацькі відкриття неймовірного світу театру".

Вивчивши досвід колег з європейських інституцій, НСТДУ за підтримки УКФ вже реалізувала низку технічних заходів по запуску повноцінної національної театральної бази даних. До кінця 2020 року планується зібрати, обробити та розмістити на спеціалізованому веб-ресурсі інформацію про постановки театрів України за період 2015-2019 рр. Запустити сайт планується вже у вересні-жовтні поточного року. Долучитися до процесу організатори запрошують всі театральні колективи України різного спрямування та різних форм власності.

Проєкт масштабний і має декілька етапів. А у підсумку має утворитися спеціалізований ресурс, що об’ємно надаватиме користувачам доступну та об’єктивну інформацію про театральне мистецтво України. Крім того, створення єдиної театральної бази даних стане важливим і для повноцінного розуміння всіх процесів, що відбуваються в театральній сфері, місця і ролі театру в загальнонаціональному культурному контексті.

Про подробиці будуть інформувати на офіційному ресурсі НСТДУ.