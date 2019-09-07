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8 вересня • оновлено в 11:00
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"Прапор піднято!" Україна здобула гучну перемогу на Венеціанському кінофестивалі

28.4т Читати матеріал російською

Картина "Атлантида" (Atlantis) українського режисера Валентина Васяновича отримала визнання на Венеціанському кінофестивалі.

Повнометражний художній фільм був визнаний кращим в програмі "Orizzonti" ("Горизонти"), одну з головних ролей зіграв Андрій Римарук - колишній розвідник, який пройшов війну на Донбасі і зараз працює у фонді "Повернись живим".

"Наше - українське кіно! Наш - український прапор піднято на острові Лідо! На найстарішому і найвідомішому кінофестивалі! Якби не війна - запустила б феєрверк! Це 7 вересня надовго запам'ятається!" - прокоментувала заступник шеф-редактора OBOZREVATEL Ганна Молчанова в Facebook.

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Римарук на своїй сторінці зазначив, що ще одну нагороду, "Золотого лева", отримав американський "Джокер" від Тодда Філліпса.

В "Атлантиді" події розвиваються в 2025-му році на Донбасі, "через рік після закінчення війни". Територія вже визнана непридатною для проживання, а навколишнє середовище настільки спустошене, що зміни здаються неможливими.

За словами автора фільму, він може виявитися найоригінальнішим фільмом сучасного українського кінематографа: "Це катастрофа, яка не просто зупиняється на найближчому оточенні, а просочується всюди через людей, всі мають справу з якоюсь минулою травмою і намагаються витягнути з себе щось на зразок життя".

Україна здобула гучну перемогу на Венеціанському кінофестивалі

facebook

Андрій Римарук

Андрій Римарук

facebook

Україна здобула гучну перемогу на Венеціанському кінофестивалі

facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні відбулася прем'єра фільму "Іловайськ", заснованого на реальних подіях, що відбулися в серпні 2014 року, коли російські війська підло атакували бійців АТО, які виходили з оточення на Донбасі.

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Перов Василий
Перов Василий
Наградили - Лижбы рогули не ныли.. Про что фильм то? Про то как рогули ноют что весьмир с ними, но почему-то все их обижают?.
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асп асп
асп асп
Писец второсортный приз а поросячего визгу как на Оскар!
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Никифоров Константин
Никифоров Константин
Да ладно , знаем мы вас убогих, на фотографии два охранника, два официанта и окраинская шалава из службы эскорта.
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