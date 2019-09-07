"Прапор піднято!" Україна здобула гучну перемогу на Венеціанському кінофестивалі

Картина "Атлантида" (Atlantis) українського режисера Валентина Васяновича отримала визнання на Венеціанському кінофестивалі.

Повнометражний художній фільм був визнаний кращим в програмі "Orizzonti" ("Горизонти"), одну з головних ролей зіграв Андрій Римарук - колишній розвідник, який пройшов війну на Донбасі і зараз працює у фонді "Повернись живим".

"Наше - українське кіно! Наш - український прапор піднято на острові Лідо! На найстарішому і найвідомішому кінофестивалі! Якби не війна - запустила б феєрверк! Це 7 вересня надовго запам'ятається!" - прокоментувала заступник шеф-редактора OBOZREVATEL Ганна Молчанова в Facebook.

Римарук на своїй сторінці зазначив, що ще одну нагороду, "Золотого лева", отримав американський "Джокер" від Тодда Філліпса.

В "Атлантиді" події розвиваються в 2025-му році на Донбасі, "через рік після закінчення війни". Територія вже визнана непридатною для проживання, а навколишнє середовище настільки спустошене, що зміни здаються неможливими.

За словами автора фільму, він може виявитися найоригінальнішим фільмом сучасного українського кінематографа: "Це катастрофа, яка не просто зупиняється на найближчому оточенні, а просочується всюди через людей, всі мають справу з якоюсь минулою травмою і намагаються витягнути з себе щось на зразок життя".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні відбулася прем'єра фільму "Іловайськ", заснованого на реальних подіях, що відбулися в серпні 2014 року, коли російські війська підло атакували бійців АТО, які виходили з оточення на Донбасі.

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