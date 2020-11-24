Український фільм "Цей дощ ніколи не закінчиться" переміг на італійському фестивалі: що про нього відомо
Фільм "Цей дощ ніколи не закінчиться" (This Rain Will Never Stop) української режисерки Аліни Горлової отримав звання найкращої повнометражної документальної картини на кінофестивалі Festival dei Popoli.
Цього року церемонія відбулася в онлайн-форматі. Про це стало відомо на сторінці фестивалю у Facebook
Так, у сюжеті фільму розповідається про 20-річного Андрія Сулеймана та його сім'ю, яка втекла від війни в Сирії, але опинилася в Україні, де теж виник збройний конфлікт.
Варто зазначити, що Аліна Горлова також є режисеркою картини "Явних проявів немає", у якому показано боротьбу жінки-ветерана війни на Донбасі з посттравматичним стресовим розладом.
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