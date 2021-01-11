Український фільм "Сторонній" став одним із найкращих жахів 2020 року

Софія Ковнір
Софія Ковнір
Кіно
3,0 т.
Український фільм 'Сторонній' став одним із найкращих жахів 2020 року

Британське видання The People's Movies оприлюднило список топ-20 найкращих фільмів жахів 2020 року. Так, до нього потрапила українська стрічка "Сторонній" (Stranger).

На думку експертів, картина "дуже розумна і одночасно моторошна". Про це стало відомо на сайті The People's Movies (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Режисером і автором сценарію фільму є Дмитро Томашпольський. Головні ролі виконали Анастасія Євтушенко і Даша Трегубова.

За сюжетом фільму, команда синхронного плавання зникає під водою в басейні під час виступу, а пацієнтка лікарні – під час приймання хвойно-перлинної ванни. Яким чином ці справи пов'язані між собою і до чого тут лялька з живим волоссям? Це доведеться розслідувати інспекторці Глухівській, в кар'єрі якої немає жодної нерозкритої справи.

Кадр із фільму "Сторонній"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше фільм жахів "Сторонній" (Stranger) отримав нагороду на престижному міжнародному кінофестивалі Fantaspoa в Бразилії.

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