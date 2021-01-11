Український фільм 'Сторонній' став одним із найкращих жахів 2020 року

Британське видання The People's Movies оприлюднило список топ-20 найкращих фільмів жахів 2020 року. Так, до нього потрапила українська стрічка "Сторонній" (Stranger).

На думку експертів, картина "дуже розумна і одночасно моторошна". Про це стало відомо на сайті The People's Movies (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Режисером і автором сценарію фільму є Дмитро Томашпольський. Головні ролі виконали Анастасія Євтушенко і Даша Трегубова.

За сюжетом фільму, команда синхронного плавання зникає під водою в басейні під час виступу, а пацієнтка лікарні – під час приймання хвойно-перлинної ванни. Яким чином ці справи пов'язані між собою і до чого тут лялька з живим волоссям? Це доведеться розслідувати інспекторці Глухівській, в кар'єрі якої немає жодної нерозкритої справи.

Нагадаємо, раніше фільм вже перемагав у різних номінаціях на конкурсах в США, Японії, Канаді, Колумбії та інших країнах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше фільм жахів "Сторонній" (Stranger) отримав нагороду на престижному міжнародному кінофестивалі Fantaspoa в Бразилії.