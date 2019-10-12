Українські зірки і гуцульські розваги: як пройшов допрем'єрний показ найочікуванішої комедії осені "Великі Вуйки" на "1+1"

Ще до прем'єри серіалу канал "1=+1" заявив про наміри знімати другий сезон комедії "Великі Вуйки".

Напередодні прем'єри в ефірі "1+1" найочікуванішої комедії осені "Великі Вуйки", яка відбудеться вже 14 жовтня о 21.45, в київському кінотеатрі "Оскар" пройшов допрем'єрний показ серіалу.

Вечірка на честь прем'єри проходила в гуцульському стилі, а гостями презентації стали відомі українські зірки, актори і команда проекту, серед яких: Надія Мейхер, Михайло Поплавський, Женя Кот з Ксенією Мішиною, Лілія Ребрик, Валентина Хамайко, Jerry Heil, Катерина Осадча, Назар Задніпровський, Фагот і Фоззі з гурту ТНМК, Богдан Юсипчук, зірки серіалу "Школа" та інші.

Гостей презентації чекали гуцульські розваги, справжній мольфар з прогнозами долі, авторські наливки із зображенням героїв серіалу від ресторану "Канапа", а також українська кухня з чорними варениками, салом в шоколаді і київським тортом.

На початку вечора генеральний продюсер каналу "1+1", керівник "Телевізійного бізнесу" Максим Кривицький розповів гостям презентації, що в осінньому телесезоні "1+1" лідирує серед українських телеканалів і планує закріпити успіх серіальної лінійкою. Він також заявив, що ще до прем'єри канал "1+1" уже готується знімати другий сезон "Великих Вуйок".

Продовження легендарної історії героїв "Останнього Москаля" у вигляді спін-офф "Великі Вуйки" представив на сцені кінотеатру креативний продюсер серіалу і один з головних акторів Юрій Горбунов. На питання, як дружина Катерина Осадча відреагувала на його "серіальний роман" з Надією Мейхер, яка в "Великих Вуйко" зіграла нову любов його персонажа Івана, Юрій жартував:

"Перше, що вона запитала: "А у вас є сцена, де ви цілуєтеся?". Я кажу, ну це ж не я написав, всі питання до авторів - це все вони придумали". Вони можуть написати, щоб ви не цілувалися? І коли ви будете це знімати, то ти краще мені про це не говори ".

Ведучий також розповів про непрості знімальних буднях, які пройшла вся команда.

"Ми знімали сцену автомобільної пробки на Андріївському узвозі. У ній були задіяні всі гуцули. На вулиці тоді було +37 градусів, а ми всі в костюмах - це сорочка, жупан, капелюх, чоботи, штани і масивний пояс. В той час, як люди на вулиці ходили навіть без футболок. А ми знімали сцену, коли всі сідаємо в стару машину, де закриті вікна і немає кондиціонерів", - згадував Юра.

У день допрем'єрного показу один з головних акторів серіалу Володимир Ніколаєнко, який зіграв дядька Бодю, святкував свій 50-річний ювілей. Його зі сцени з квітами і під оплески привітав повний зал кінотеатру.

"Великі Вуйки" на час переїхали до Києва - і тут вже почалися їхні пригоди", - завершує захід сказав Юрій Горбунов та поділився своєю історією, як він перший раз приїхав в столицю і прямо на вокзалі встиг потрапити в смішну історію. І в честь старту серіалу запустив флешмоб # підкорювачикиєва, закликаючи всіх бажаючих ділитися в соціальних мережах своїми історіями підкорення столиці. найцікавіші з них потраплять на сторінки каналу "1+1".

Виробництвом проекту займався "1 + 1 Продакшн". 16-серійна комедія є спін-оффом культового серіалу "Останній Москаль", який під час показу зібрав рекордні телерейтинги. Продюсери нового проекту - Олена Єремєєва, Дар'я Жукова, Христина Шкабар, креативний продюсер - Юрій Горбунов, головний автор - Микола Куцик, сценаристи - Ярослав Стень, Богдан Гациляк, Олексій Приходько. Режисери - Дмитро Шмурак і Дмитро Маніфест

Нагадаємо, за сюжетом серіалу, вперше за всю історію села в населений пункт хочуть прокласти дорогу. Але корумпований чиновник з області віддає право на будівництво дороги в сусідні Малі Вуйки. Побоюючись відтоку молодих кадрів, а з часом і вимирання села, голова збирає ініціативну групу і їде до Києва вирішувати питання дороги безпосередньо.

Дивіться найочікуваніший серіал осені "Великі Вуйки" о 21.45 з 14 жовтня на каналі "1 +1".

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