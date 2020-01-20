У США пройшла репетиція "Оскара": названі кращі актори і фільм

У неділю, 19 січня, в Лос-Анджелесі Гільдія кіноакторів США вручила свою головну премію стрічці "Паразити" південнокорейського режисера Пон Джун-хо.

Фільм переміг у головній номінації – "Кращий акторський склад". Про це повідомляє офіційний сайт премії.

Фільм "Паразити" отримав головну премію Getty

Стрічка раніше вже завоювала премію "Золотий глобус" у номінації "Кращий фільм іноземною мовою" і удостоїлася "Золотої пальмової гілки".

За головну нагороду також боролися такі картини, як "Ірландець", "Скандал", "Одного разу в Голлівуді", "Кролик Джоджо".

Режисер "Паразити" Пон Чжун-хо Getty

Премію за кращу чоловічу роль отримав Хоакін Фенікс за роль в "Джокері", а кращою актрисою визнали Рене Зеллвегер за фільм "Джуді".

Рене Зеллвегер Getty

Кращими виконавцями ролей другого плану стали Бред Пітт і Лора Дерн. Так, Пітт зіграв в "Одного разу в Голлівуді", а Дерн – у "Шлюбній історії".

Бред Пітт Getty

Дженніфер Еністон і Пітер Дікнклейдж були визнані кращими акторами драматичних серіалів. А за комедійні серіали нагородили Тоні Шелуба і Фібі Уоллер-Брідж.

Дженіфер Еністон Getty

Нагородою за внесок у професію відзначили Роберта Де Ніро.

Роберт де Ніро Getty

Гільдія кіноакторів США була заснована в 1933 році і є профспілкою, яка відстоює інтереси артистів кіно і телебачення, які працюють в США.

Експерти відзначають, що за підсумковим розподілом нагород Гільдії кіноакторів можна робити висновки про кінопремію"Оскар". Не дарма Гільдію кіноакторів США називають репетицією "Оскара".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 6 січня в США назвали всіх переможців кінопремії "Золотий глобус-2020".

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся