У Швеції проведуть кіноексперимент через COVID-19: необхідно жити на маяку і дивитися серіали

Гетеборзький кінофестиваль у Швеції оголосив про пошуки добровольця, який на самоті вирушить на острів-маяк Патер Ностер посеред моря. Там він проживе тиждень у повній ізоляції, переглядаючи серіали та фільми.

Так, той, хто поїде на острів, має подивитися всі 60 фільмів із програми фестивалю. Серед вимог до кандидата – бути психологічно і емоційно готовим до повної семиденної ізоляції, повідомили на офіційному сайті.

Заявки добровольців почали приймати 4 січня 2021 року. 19 січня буде обрано людину, котора наприкінці місяця вирушить на острів.

Учаснику необхідно також працювати на камеру, щоб щодня знімати відеозвіт про цей експеримент. Кандидату не можна брати із собою смартфон, ноутбук і багато інших особистий речей. Усім необхідним для комфортного проживання забезпечать організатори. Вони обіцяють надати запас їжі і напоїв, а також зручне ліжко, яке придбають, відштовхуючись від індивідуальних характеристик добровольця.

Ідея такого незвичайного показу програми кінофестивалю виникла через пандемію. На думку організаторів, наразі багато хто змушений дивитися нове кіно вдома, а не, як раніше, в кінотеатрах.

Раніше OBOZREVATEL писав про 5 найкращих мінісеріалів минулого десятиліття, про які говорить весь світ. У добірку увійшли захопливі шоу з мінімальною кількістю епізодів, ідеально підібраним музичним рядом і цікавими характерами героїв. Окрім того, фільми зібрали високі рейтинги серед критиків і глядачів.