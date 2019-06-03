У серіалі "Чорнобиль" від HBO помітили ляп: фотофакт

Глядачі помітили кіноляп у четвертому епізоді серіалу "Чорнобиль" американського каналу HBO.
Так, в одному із кадрів можна побачити пам'ятник ліквідаторам Чорнобильської атомної електростанції, встановлений до 25-ї річниці аварії на ЧАЕС у Києві неподалік від бібліотеки імені Вернадського. Його помітив користувач Sergey Doda.
"Цікавий момент у 4 серії серіалу "Чорнобиль". У кадрі пам'ятник ліквідаторам Чорнобильської катастрофи (обвів)", – написав він на своїй сторінці в Facebook.
Ляп у серіалі "Чорнобиль"
Скріншот із відео
При цьому він помітив, що сценаристи могли спеціально залишити його у кадрі і просто не знати про існування монумента.
Той самий пам'ятник, встановлений до 25-ї річниці аварії на ЧАЕС
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у "Вікіпедії" з'явилися статті про ліквідаторів аварії на ЧАЕС, які фігурують у міфі про "чорнобильських водолазів" – Бориса Баранові, Валерія Беспалова і Олексія Ананенка. У них спростовані дані про їх трагічну загибель.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!