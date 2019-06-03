ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Новини кіно

У серіалі "Чорнобиль" від HBO помітили ляп: фотофакт

1.7тЧитати матеріал російською

Глядачі помітили кіноляп у четвертому епізоді серіалу "Чорнобиль" американського каналу HBO.

Так, в одному із кадрів можна побачити пам'ятник ліквідаторам Чорнобильської атомної електростанції, встановлений до 25-ї річниці аварії на ЧАЕС у Києві неподалік від бібліотеки імені Вернадського. Його помітив користувач Sergey Doda.

"Цікавий момент у 4 серії серіалу "Чорнобиль". У кадрі пам'ятник ліквідаторам Чорнобильської катастрофи (обвів)", – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Новини
Шахтарі працювали голими? Названо топ-10 ляпів серіалу "Чорнобиль"
Ляп у серіалі "Чорнобиль"

Ляп у серіалі "Чорнобиль"

Скріншот із відео

При цьому він помітив, що сценаристи могли спеціально залишити його у кадрі і просто не знати про існування монумента.

Той самий пам'ятник, встановлений до 25-ї річниці аварії на ЧАЕС

Той самий пам'ятник, встановлений до 25-ї річниці аварії на ЧАЕС

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у "Вікіпедії" з'явилися статті про ліквідаторів аварії на ЧАЕС, які фігурують у міфі про "чорнобильських водолазів" – Бориса Баранові, Валерія Беспалова і Олексія Ананенка. У них спростовані дані про їх трагічну загибель.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
УкраїнаКиїв
Тег
ЧАЕС
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки