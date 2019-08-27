У Росії вибрали Зеленського: оприлюднені вражаючі дані. Про що мова

Серіал "Слуга народу" з нинішнім президентом України Володимиром Зеленським за підсумками першого півріччя 2019 року ввійшов до числа найбільш популярних в російських онлайн-кінотеатрах.

У топ-3 іноземних серіалів увійшли також "Гра престолів" і "Чорнобиль". У сукупності у них більш 8 млн переглядів, повідомили "Корреспонденту" в онлайн-кінотеатрі Okko.

Там число переглядів іноземних серіалів у першому півріччі 2019 року зросло на 190% до аналогічного періоду 2018 року, до 19,8 млн.

Прем'єра останнього сезону "Ігри престолів" відбулася 14 квітня, "Чорнобиля" - 6 травня, третій сезон "Слуги народу", в якому головну роль грає обраний з тих пір президентом України Володимир Зеленський, вийшов 27 березня. 24 травня "Яндекс" повідомив, що його дочірній "Кинопоиск" купив права на показ серіалу і став для нього "єдиним російським майданчиком". Як повідомили в Megogo, з наступного дня, 25 травня, "Слуга народу" також був доступний в цьому сервісі; з 28 травня він з'явився в Okko, уточнили в компанії.

Володимир Зеленський в ролі Голобородько "Слуга народу"

На "Кинопоиск" з топ-20 популярних найменувань в підписці 16 припадає на серіали і тільки чотири - на фільми. У топ по результатам пошуку передплатниками серед серіалів з початку року увійшли "Гра престолів", "Друзі" і "Теорія великого вибуху", при цьому "Слуга народу" протягом декількох місяців за переглядами обганяв "Друзів".

У Megogo не спостерігають явного перекосу в сторону серіалів, як і зміщення на користь мобільних пристроїв з інших платформ. У сервісі також самим швидкозростаючим став телевізійний контент, а "Слуга народу" увійшов в топ-10 серіалів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, полное відео першого "Вечірнього Кварталу" без Зеленського викликало суперечки в мережі.

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