У Москві знайшли тіло зірки фільму "Три товстуни" Христофорова

Зірка фільму "Три товстуни" помер за загадкових обставин. Колаж

Російського і радянського актора Бориса Христофорова, відомого за фільмом "Три товстуни", знайшли мертвим у Москві.

Йому було 89 років. Під час проведеного огляду слідів насильницької смерті не було виявлено, повідомив російський "П'ятий канал".

Тіло артиста виявили в його московській квартирі, розташованій на Великий Піонерській вулиці в Москві. Співробітники правоохоронних органів встановлюють офіційну причину смерті Христофорова.

Борис Христофоров, Сергій Кулагін та Євген Моргунов у фільмі "Три товстуни" gorodovoy.spb.ru

Борис Христофоров народився 1 червня 1931 року. Популярність йому принесла роль у кінокартині "Три товстуни" в 1966 році, де він зіграв разом із відомими в СРСР акторами Євгеном Моргуновим і Олексієм Баталовим.

У картині Христофоров зіграв одного з товстунів – суворих тиранів, які керували країною без назви.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, знаменитий британський актор Бен Кросс, який відомий за ролями у фільмах "Вогненні колісниці", "Зоряний шлях" (Star Trek) і "Цар Соломон", помер у віці 72 років.

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