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У Москві знайшли тіло зірки фільму "Три товстуни" Христофорова

Олена Кордунова
Олена Кордунова
Кіно
14,6 т.
Зірка фільму 'Три товстуни' помер за загадкових обставин

Зірка фільму "Три товстуни" помер за загадкових обставин. Колаж

Російського і радянського актора Бориса Христофорова, відомого за фільмом "Три товстуни", знайшли мертвим у Москві.

Йому було 89 років. Під час проведеного огляду слідів насильницької смерті не було виявлено, повідомив російський "П'ятий канал".

Тіло артиста виявили в його московській квартирі, розташованій на Великий Піонерській вулиці в Москві. Співробітники правоохоронних органів встановлюють офіційну причину смерті Христофорова.

Борис Христофоров, Сергій Кулагін та Євген Моргунов у фільмі "Три товстуни"

Борис Христофоров, Сергій Кулагін та Євген Моргунов у фільмі "Три товстуни" gorodovoy.spb.ru

Борис Христофоров народився 1 червня 1931 року. Популярність йому принесла роль у кінокартині "Три товстуни" в 1966 році, де він зіграв разом із відомими в СРСР акторами Євгеном Моргуновим і Олексієм Баталовим.

У картині Христофоров зіграв одного з товстунів – суворих тиранів, які керували країною без назви.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, знаменитий британський актор Бен Кросс, який відомий за ролями у фільмах "Вогненні колісниці", "Зоряний шлях" (Star Trek) і "Цар Соломон", помер у віці 72 років.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

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