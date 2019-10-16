У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Дощовий день в Нью-Йорку

15 жовтня в кінотеатрі "Оскар" (ТРЦ Gulliver) відбулася гала-прем'єра фільму "Дощовий день в Нью-Йорку".

Першими нове творіння Вуді Аллена оцінили Катя Сільченко, Ася Мхіторян, Оксана Берг, Христя Храновська, Ірина Костюк і Сергій Созановський, Ірина Ковальчук, Ксенія і Антон Шнайдер, Денис Глінін і Денис Дудко (група Океан Ельзи), Ольга і Лев Шурови, Олександра Кучеренко , Олександра Новикова, Алекс Захарчук, Наталка Карпа та інші гості.

Про фільм

Він – із заможної родини Нью-Йорка, вона – з невеликого містечка в Арізоні. Виріс на Манхеттені юнак мріє показати їй своє улюблене місто. Доля дає йому шанс, коли дівчину відправляють взяти інтерв'ю у відомого режисера. Однак цей дощовий день змінить їхнє життя назавжди. У проливний суєті мегаполісу він зустріне свою давню подругу, а дівчину затягне в світ зоряної богеми ...

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