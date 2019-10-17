У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Чаклунка"

17 жовтня в кінотеатрі "Оскар" (ТРЦ Gulliver) відбулася гала прем'єра довгоочікуваного продовження Maleficent від Disney - "Чаклунка. Повелітелька темряви".

Першими фільм побачили Ольга Сумська, яка вже вдруге поспіль дублює Анджеліну Джолі, Єлизавета Юрушева, Олена Ющенко, Андре Тан, Ганна Лобарева, Ольга Шурова, Артем Пивоваров, Анна Завальська, Дмитро Ступка та Поліна Логунова, Яна Алтухова, Сніжана Єгорова, Даша Коломієць , Олександра Новикова, Богдан Юсипчук, Діана Глостер, Constantine , Любомир Левицький, Марія Бурмака, Геннадій Попенко, Олексій Дівєєв-Церковний, Ілля Кваша, Вова Борисенко та інші гості.

Фото: Кирило Авраменко

Фото: Кирило Авраменко

Фото: Кирило Авраменко

Фото: Кирило Авраменко

Фото: Кирило Авраменко

Фото: Кирило Авраменко

Фото: Кирило Авраменко

Фото: Кирило Авраменко

Фото: Кирило Авраменко

Фото: Кирило Авраменко

Фото: Кирило Авраменко

Фото: Кирило Авраменко

Фото: Кирило Авраменко

Фото: Кирило Авраменко

Фото: Кирило Авраменко

За пультом був DJ Solo, вихованець Влада Фісуна і один з найперспективніших молодих діджеїв України.

Про фільм

Приголомшлива фентезі-історія продовжиться! Сиквел світового касового хіта 2014 розповідає про складну взаємозв'язку між темною чаклункою і її хрещеницею, майбутньою королевою, яка ось-ось вийде заміж. В оновленій історії знайдеться місце для нових союзників і темних супротивників, які зійдуться в боротьбі за чарівний світ!

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