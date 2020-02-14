У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Їжак Соник"

12 лютого в кінотеатрі "Оскар" (ТРЦ Gulliver) відбулася прем'єра культового пригоди "Їжак Соник".

Першими стрічку побачили: TAYANNA, Дар'я Трегубова, Поліна Неня, Поліна Логунова, Яна Клочкова, Іван Пилипець, Ірина Заря, Олександра Новіков а, Таня Аборонок і багато други е.

Фото: Кирило Авраменко

Фото: Кирило Авраменко

Фото: Кирило Авраменко

Фото: Кирило Авраменко

Фото: Кирило Авраменко

Фото: Кирило Авраменко

Фото: Кирило Авраменко

Фото: Кирило Авраменко

Про фільм:

Одна далека і зовсім не схожа на Землю планета в небезпеці. Для того, щоб її врятувати - неймовірно швидкий, веселий і по-справжньому відважний їжачок Соник переміщуватися в США. Стрибок напруги, після його приземлення, привів до зникнення електрики на всіх Північно-Західному узбережжі країни, що не пройшла повз уваги Пентагону. За Соником почали полювання влади, і головний мисливець – доктор Роботнік, який хоче захопити весь світ.

Український трейлер

На екранах мережі кінотеатрів фільм "Їжак Соник" стартує з 13 лютого 2020р.

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