У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Фокстер і Макс"

18 вересня в кінотеатрі Оскар, Gulliver відбулася гала-прем'єра українського пригодницького фільму – "Фокстер і Макс" з акторським складом і знімальною групою фільму.

Першими стрічку побачили Сніжана Єгорова, Alyona Alyona, Євген Нищук, Олег Михайлюта, група Скай, Андрій Алферов, Sonya Kay, Олена Лавренюк, Євген Янович, Роман Грищук, Олексій Тритенко і багато інших.

Про фільм:

Кожний нормальний підліток в наш час мріє про суперсилу. Ось і Макс, якому дванадцять років, завжди хотів вміти за себе постояти за допомогою сверхздібностей. Хлопець терпить постійні знущання і насмішки в школі, що явно не приносить йому багато радості. І ось одного разу Макс втік з дому і сховався під мостом, де знайшов дивний балончик з нано-фарбою. Хлопець вирішив втілити свою мрію в життя – і намалював графіті собаки. Пес ожив і перетворився в наноробота з неймовірними можливостями. Макс назвав його Фокстер. Його вихованець як може допомагати господареві в різних справах, так і привносить велику небезпеку в життя школяра. За нанороботом полює небезпечний злочинець, який дуже хоче роздобути таку технологію. Тепер і Макс повинен подбати про Фокстера.

Український трейлер

На екранах мережі кінотеатрів "Оскар" фільм "Фокстер і Макс" стартував з 19 вересня.

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