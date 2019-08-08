У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Angry birds 2"

7 серпня в кінотеатрі "Оскар" (ТРЦ Gulliver) відбулася гала-прем'єра анімаційної комедії – "Angry birds в кіно 2".

Першими стрічку побачили: Євген Кошовий, Тарас Тополя, Alyosha, Соня Плакидюк, Річард Горн, Степан Казанін, Анатолій Анатоліч, Поліна Неня, Олена Бурба, Євген Капорін, On I Ona, Ірина Костюк, Іван Пилипець та багато інших.

Про фільм:

Ось уже скільки років триває протистояння птахів і голодних зелених свиней. Це назвали священною війною. Ніщо в їх відносинах не віщувало поліпшення – але на горизонті знайшли третій острів. Проводирка жителів тієї землі Зета втомилася жити в постійному холоді і тепер мріє, щоб на двох інших островах теж відчули замерзання. Вона починає атаку на далеких сусідів, які звикли до теплого клімату. Щоб протистояти цій новій небезпеки, закляті вороги птиці і свині повинні об'єднати зусилля і разом подолати Зету. Ніхто не хоче забувати старі образи, але для власного майбутнього можна трохи і попрацювати в команді.

Український трейлер

На екранах мережі кінотеатрів "Оскар" фільм "Angry birds в кіно 2" стартує з 8 серпня.

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