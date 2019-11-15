У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра "Ангели Чарлі"

13 листопада в кінотеатрі "ОСКАР" ТРЦ Gulliver відбулася прем'єра довгоочікуваного фільму "Ангели Чарлі" - історія нового покоління чарівних і небезпечних шпигунок, які працюють на загадкового боса Чарлі.

Першими фільм подивилися Дядя Жора, Соломія Вітвіцька, Олексій Душка, Поліна Логунова і Дмитро Ступка, Руслан Багінський, Олена Бурба, Олімпія Вайтмусташ, Ірина Заря, Наталка Карпа, Злата Мітрчелл, Юля Фреймут, Іванна Онофрійчук, Ірина Віцуп, Олександра Новикова, Мері Фуртас , Марина Кальна, Яна Кензіровська, Міра Марчук, Діана Глостер, Монро, Алекс Захарчук і інші гості.

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