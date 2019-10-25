У кінотеатрі "Оскар" пройшла прем'єра фільму "Сімейка Адамсів"

23 жовтня в кінотеатрі "Оскар" (Гулівер) відбулася велика галапремьера "Сімейка Адамсів".

Першими анімацію подивилися Людмила Барбір, Катя Осадча, Юрій Горбунов, Ірина Костюк, Олена Кіперман, Олена Лавренюк, Поліна Неня, Ірина Кудашова, Анна Трінчер Jerry Heil, Дядя Жора з сім'єю, Constantine, Злата Мітчелл, Олексій Душка, Сергій Лященко, Ірина Заря , Михайло Кукуюк, Геннадій Попенко, Олександра Новікова, Катерина Кістень і багато інших гості.

Про фільм

Лише на перший погляд вони диваки. Але це ж цілком природно – мамі носити тільки чорне, а дітям з дня на день грати на кладовищі. Звичний для цієї сімейки ритм життя порушує втручання в їх справи якоїсь Марго Нідлер. Це телеведуча місцевого реаліті-шоу. Вона прагне побудувати свою ідеальну всесвіт, в якій Адамс не буде місця.

Мультфільм "Сімейка Адамс" – новий епізод з життя сім'ї, яка живе в атмосфері вічного Хеллоуїна. Вперше ці герої з'явилися на сторінках газети The New Yorker в 1938 році. Специфічну сім'ю придумав Чарльз Аддамс і дав їй своє прізвище. Комічні епізоди з життя персонажів регулярно друкувалися на сторінках до самої смерті автора в 1988 році. Герої неодноразово з'являлися на екранах. Даний проект – їх 19-е поява. На цей раз режисерувати проект взялися Грег Тірнан і Конрад Вернон. В оригінальній озвучці англійською мовою члени сім'ї говорять голосами Шарліз Терон, Хлої Грейс Морец, Оскара Айзека і інших.

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