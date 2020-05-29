У Києві відкрився автокінотеатр на Лівому березі

Відтепер мешканці столиці можуть насолоджуватися фільмами на великому екрані, не виходячи зі своїх авто.

Майже 70 машин завітало на відкриття. Під час перегляду глядачі залишалися у своїх автівках, а звук транслювався через FM-хвилю. Адміністратори кінотеатру були в масках та рукавицях. Контроль квитків здійснювався безконтактно.

Автокинотеатр Kinolife Cinema працює на території паркінгу Арт-Заводу “Платформа” щоденно. Переглянути афішу та придбати квитки можна на сайті.

Репертуар буде змінюватися щотижня, тож попереду ще багато чудових фільмів. Kinolife Cinema чекає вас у гості. Без позитивних емоцій та гарного настрою додому не відпустить.

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