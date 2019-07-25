У HBO плюнули фанатам "Гри престолів" в душу через фінал

Американський телеканал HBO не збирається перезнімати фінал культового серіалу "Гра престолів", який масово розкритикували фанати.

За даними Variety, президент Кейсі Блойд навіть не розглядав серйозно петицію, яку підписали шанувальники стрічки.

За його словами, глядач завжди матиме різні думки щодо завершення історії кожного персонажа, особливо, коли йдеться про такий масштабний проект.

Фінал "Гри престолів" Instagram @ gotinsider

"У тому, щоб мати на своєму каналі надзвичайно популярне шоу, є не так вже й багато мінусів. І у багатьох людей є свої уявлення про те, як воно має закінчитися. Петиція показала, що до серіалу проявляється великий інтерес і навіть пристрасть, але це не те, над чим ми серйозно замислювалися", – заявив він.

Директор телеканалу також не забув похвалитися, що в рамках премії "Еммі" "Гра престолів" отримала цьогоріч 32 номінації, що вже є ознакою професіоналізму всієї команди. Також Блойс прокоментував статус серії приквелів.

Дейенеріс і Джон instagram / gameofthrones

"Зйомка завершилася, виглядає дуже добре. Акторський склад був приголомшливим, Джейн Голдман і С. Дж. Кларксон зайняті монтажем", – додав він, пояснивши, що негативна реакція на фінал "Престолів" не вплинула на роботу команди HBO.

"Ми заощадили гроші на електриці, тому ніхто нічого не бачив, тому ми ніяк не зможемо перезняти". Крім того, ніхто з журі Еммі не усвідомлював, наскільки це погано, тому що вони не дивляться телевізор, дурні", – спародіював у мережі один з фанатів заяву Блойда.

Дейенеріс на Півночі instagram / gameofthrones

"Виявляється, все, що потрібно було зробити, щоб перемогти армію мертвих, – це вбити Короля Ночі. Хто, блін? Господи, Боже мій! Це було жахливо", "Це був поганий фінальний сезон! Багато питань залишилося без відповідей", – відреагували прихильники серіалу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, шоста серія фінального сезону серіалу "Гра престолів" з російським перекладом з'явилася зі значною затримкою, що викликало ажіотаж в мережі. Детальніше про це читайте за посиланням.

20 травня відбулася прем'єра фінальної серії. Багато шанувальників саги залишилися незадоволені тим, як завершилася історія. Вони вважають, що сценаристи недопрацювали і могли зробити краще. Відразу ж з'явилася петиція з вимогою перезняти весь сезон.

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