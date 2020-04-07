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7 квітня • оновлено в 17:59
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Диванний критик
Диванний критик
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Тяжелые будни удаленщиков в кино: коронавирус дополз и до сериалов

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То, что планетарная зараза сильно повлияла на мировое кино, уже давно стало понятно. Если уже мировые кинофестивали отменяются и съемки блокбастеров переносятся, то избежать данного факта довольно трудно. Но меньше всего хотелось, чтобы в сериалах появлялись малейшие отсылки к коронавирусу. Но нет, он и здесь вылез!

Конечно, сериал "Офис" в наших широтах знают немногие. Однако исполнитель главной роли широко известен — Стив Карелл сыграл беднягу-телеведущего в комедии "Брюс Всемогущий". Так вот, непутевый менеджер опять станет начальником. Правда, на этот раз Майкл Скотт будет сидеть дома в одних трусах и наслаждаться работой на удаленке.

Тяжелые будни удаленщиков в кино: коронавирус дополз и до сериалов

Ему это дастся нелегко, как и его подчиненным, которые вообще ничего не хотят делать. Поэтому Майкл примет мудрое решение — пусть работники компании общаются друг с другом. Остается только догадываться, к чему это все приведет.

Конечно, это всего лишь планы продюсеров Бена Силвермана и Пола Либерштейна. Но всем работникам на удаленке было бы полезно посмотреть на себя со стороны.

А пока эти деятели разродятся, можно посмотреть сериал "Второй шанс Кэрол". Начинать все заново в 50 лет довольно нелегко. Однако все получится, если за спиной огромный опыт и непомерный энтузиазм.

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кіно
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